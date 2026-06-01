Humitat a la fusta. Com prevenir-la

La fusta és un material viu que experimenta canvis. Si absorbeix humitat s’infla i si l’expulsa es contrau. Per aquesta raó, quan s’instal·la fusta en ambients d’interior o exterior, com ara jardins, piscines o parcs, cal tractar-la. També, si vius en zones de platja o amb una gran humitat ambiental.
Tractaments de protecció
Especialment a portes i finestres és important prevenir els efectes de la humitat, ja que solen estar sotmeses a dos ambients molt diferents: intern i extern. “Quan el vapor d’aigua procedent de l’interior no pot migrar a l’exterior, la fusta es manté permanentment humida i es comença a podrir”.
La missió principal dels tractaments de protecció (olis, pintures o vernissos, entre altres) és cobrir la fusta de forma homogènia i deixar passar el vapor d’aigua: tant cap a l’interior com a l’exterior.
El que busquen aquests tractaments és millorar-ne l’estat de conservació, alhora que prevenir l’aparició de corc o l’acció dels fongs.
Accions quotidianes
Aïllar la casa. Ventilar totes les habitacions. Mantenir secs els ambients amb més nivells d’humitat (safareig, bany, cuina…) Inspeccionar la fusta. Si hi ha taques de floridura, netejar amb aigua i lleixiu. No estendre la roba a l’interior. Cuidar i mantenir la fusta en bon estat és molt important per a garantir la seva durabilitat i estètica al llarg del temps.
