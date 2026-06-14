Reportatge: Concentrar-se, una acció més difícil del que sembla

Concentrar-se no és només una qüestió de voluntat, de “posar-s’hi” i ja està. Hi ha dies que et surt sol, i dies que, encara que t’hi esforcis, el cap se’n va constantment a una altra banda. Vivim envoltats d’estímuls. El mòbil, les notificacions, el soroll, la sensació que sempre hi ha alguna cosa més interessant passant en un altre lloc. I clar, intentar mantenir l’atenció en una sola tasca durant una estona llarga es fa més complicat del que hauria de ser.
Una cosa que s’aprèn amb el temps és que concentrar-se no vol dir estar hores i hores sense aixecar el cap. És més aviat saber crear petites estones de focus real. Encara que siguin 20 o 30 minuts, però de veritat. Sense mirar el mòbil cada dos minuts, sense fer veure que treballes mentre penses en una altra cosa.
També ajuda molt tenir clar què has de fer exactament. Sembla una tonteria, però quan una tasca és massa general com per exemple «estudiar” o “avançar feina”, el cervell es dispersa més fàcilment. En canvi, si et marques objectius concrets, com “llegir aquest tema” o “fer aquests exercicis”, és més fàcil enganxar-s’hi.
Un altre tema és l’entorn. No sempre podem triar-lo, però es nota molt. Un lloc amb menys distraccions, amb una mica d’ordre, ja facilita les coses. No fa miracles, però ajuda. I el mateix passa amb el mòbil: tenir-lo a prop és gairebé una invitació constant a perdre el fil.
I després hi ha una cosa que costa d’acceptar: no sempre estaràs al 100%. Hi ha dies en què estàs cansat, desmotivat o simplement no tens el cap per a concentrar-te gaire. I potser en lloc de forçar-ho durant hores, val més fer el que puguis amb certa qualitat i parar. Perquè intentar treballar sense atenció real sovint és perdre el temps.
També pot passar que, quan una cosa ens interessa de veritat, la concentració apareix gairebé sola. Això fa pensar que no tot és disciplina; també hi ha una part de motivació. Quan entens el que fas o hi trobes sentit, tot flueix una mica més.
Al final, concentrar-se bé no és tant una habilitat fixa com una cosa que es va construint. Amb hàbits, amb proves i errors, i amb una mica de paciència. No es tracta de ser perfecte, sinó d’anar trobant què et funciona.