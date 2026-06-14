L’Enfira’t tanca la 5a edició amb 5.000 visitants i consolida el seu creixement

La cinquena edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, es consolida com una cita de referència per a la dinamització econòmica i social de la parròquia després de rebre més de 5.000 visitants durant tot el cap de setmana. L’espai firal, ubicat al costat del Parc de l’Ossa, ha acollit més de 70 estands d’empreses, comerços i entitats, així com una vintena d’activitats adreçades a tots els públics.
Entre les novetats d’aquesta edició destaca la incorporació d’una zona d’autocaravanes, una iniciativa que amplia els serveis disponibles i contribueix a reforçar l’atractiu de la fira per als visitants.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha fet un balanç molt positiu de l’edició d’enguany i ha destacat especialment la bona acollida tant dels visitants com dels expositors, ja que “hem tornat a superar les expectatives i estem molt satisfets de la resposta del públic i dels participants. L’Enfira’t s’ha consolidat com un espai de trobada i promoció del teixit empresarial, comercial i associatiu de la parròquia”. Marot també ha remarcat la voluntat del Comú de donar continuïtat a aquesta iniciativa per al 2027.
Durant els dos dies de fira, els visitants han pogut gaudir d’una programació variada amb activitats esportives, culturals, familiars i de lleure. Entre les propostes, hi ha hagut el Campionat de resistència d’slot de Catalunya, les portes obertes al Museu Nacional de l’Automòbil, les visites guiades al Museu Casa Cristo i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, exhibicions de tir amb arc i gimnàstica rítmica, tallers infantils, activitats familiars, concerts i espectacles de dansa.
Un diumenge ple d’activitat
El programa d’aquest diumenge ha començat amb les exhibicions del Club Rítmica Encamp i del CE Andorrà de Dansa i Fitness, que han captivat el públic amb actuacions plenes de ritme i dinamisme. La jornada ha continuat amb el concert del grup Anyway, les visites guiades al Museu Casa Cristo, tallers infantils i una masterclass de zumba, així com la visita del Brut, la mascota del BC Andorra.
Durant la tarda, els assistents han pogut participar en un taller de pintura ceràmica i aperitiu, un taller de batxata i noves actuacions de ball. El programa s’ha completat amb la projecció del documental Lenin Peak 7134 m, ski extrem i el concert d’Electrix, que ha posat el punt final a la cinquena edició de l’Enfira’t.
A més, durant tot el cap de setmana, els visitants han pogut gaudir de la vista panoràmica d’Encamp des de la grua de més de 60 metres d’alçada, de la zona de restauració, de les promocions especials dels expositors i dels sortejos de vals de compra organitzats al llarg de la jornada.