Superba! Gina del Rio, subcampiona del món U23 a la cursa sprint clàssic d’Schilpario

Històric resultat de Gina del Rio amb la medalla de plata aconseguida (FAE)

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, va arribar a Schilpario (Itàlia) per a disputar els Campionats del Món sub23 d’esquí de fons pensant en fer-ho el millor possible, i el seu entrenador, Xabier del Val, parlava de fer top15 i, per què no, fer algun top10. Però, les previsions han quedat curtes a la primera cursa, perquè l’andorrana, a la cursa sprint en clàssic que obria aquesta cita mundialista, ha estat segona. Primera cursa i primera medalla, de plata.

Després dels Campionats del Món que va fer a Planica l’any passat, quan es va penjar un or, una plata i un bronze a la cita júnior, ara el salt a U23 es mirava amb incertesa. Però, la primera cursa ha estat perfecta per a Del Rio, que ha acabat penjant-se una plata en una cursa molt treballada des de primera hora del matí.





10a a les qualificacions

El treball dels skimen ha estat perfecte, amb uns esquís molt ràpids per a l’andorrana, que afrontava les qualificacions de primera hora del matí i veia, ja aquí, que estava entre les millors. A les “qualis”, Del Rio aconseguia el 10è temps de totes (68), amb 3.11.53, a 11.10 segons del millor registre, que ja era per a la sueca Marta Rosenberg (3.00.43).





Segona a quarts

A les finals, Gina del Rio entrava a quarts de final on hauria de lluitar contra Rosenberg, l’alemanya Verena Veit, les franceses Leonie Besson i Clement Didierlaurent i la finlandesa Maija Tiainen. S’imposava Rosenberg, i a 2.32 segons arribava Del Rio, segona, mentre que a gairebé set segons creuaven la meta la resta.





En semis, novament segona

A les semifinals novament competia amb Rosenberg, que tornava a imposar-se i ho feia amb la fondista andorrana segona a només 1.55 segons. Tercera era la italiana Nadine Laurent, a 3.21, que també es classificava per a la gran final. A continuació arribaven la noruega Anniken Sand, la nord-americana Kate Oldham i la canadenca Sonjaa Schmidt.





La gran final: plata

A la final, sis dones lluitaven per les tres medalles en joc. Novament era Maerta Rosenberg la que imposava la seva llei, amb Gina del Rio que arribava segona a 5.14 segons i guanyant en l’sprint a la també sueca Elin Henriksson (+5.95), mentre que tres segons més tard arribaven les noruegues Anniken Sand (+8.70) i Maria Hartz Melling (+9.64), i la italiana Nadine Laurent (+11.61), que tancava la final en 6a posició.

Després d’aquesta medalla de plata, Gina del Rio, dimecres farà una suau sessió perquè torna a la competició a aquests Mundials el dijous, amb la cursa dels 20km mass start en clàssic, a partir de les 10:00h, a Schilpario.





El millor resultat històric en uns Mundials U23

Fins el moment, els millors resultats en uns Mundials U23 eren per a Irineu Esteve, que havia assolit dues quartes posicions, però, això sí, sempre en distància, i no en sprint. Esteve va ser quart al 2017 a Soldier Hollow (Estats Units), als 15km patinadors, i va repetir quarta posició, al 2018, als Mundials de Goms (Suïssa) a l’skiathlon.





Gina del Rio, fondista: “Estem súper contents perquè hem aconseguit la segona posició i no ens ho esperàvem per res del món. Estem molt contents amb el resultat. Ha sigut una cursa dura, amb una qualificació bona, però es podria haver fet millor i després el que conten són les finals, així que estic molt contenta de les fases finals. He corregut totes les bateries amb la Rosenberg, que ha marcat el millor temps i la que ha guanyat. L’estratègia ha sigut marcar sempre un ritme alt per si no ens classificàvem directament fer-lo pel crono, però no ha fet falta. També hem tingut uns esquís molt, molt ràpids, els skimen han fet molt bona feina, filant detalls molt fins. Estem molt contents amb el resultat, perquè és una cosa increïble”.





Calendari Campionats del Món U23 esquí de fons

Dimarts 4 de febrer:

10:00, Qualis sprint clàssic

12:00h, Finals sprint clàssic

Dijous 6 de febrer:

10:00h, 20km mass start en clàssic

Dissabte 8 de febrer: