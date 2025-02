Eirik Hystad Solberg aconsegueix el doblet als dos gegants de la Copa d’Europa de Soldeu

L’andorrà, Bartumeu Gabriel, a la Copa d’Europa de Soldeu (Oriol Molas)

Doblet per al suec, Eirik Hystad Solberg, que ha repetit el triomf de la jornada de dilluns i s’ha endut la segona prova d’eslàlom gegant de la Copa d’Europa al Soldeu de Grandvalira. Solberg ha fet un temps de 2:31.02, en una cursa frenètica on ha comès una errada en la segona mànega, però tot i això, s’ha fet amb la victòria, acabant a només a una centèsima de diferència del segon classificat, el francès Alban Lezi Cannaferina. El tercer lloc del podi, a +0.27, l’ha ocupat Mattias Roenngren, que dilluns va ser segon.

Pel que fa a la participació dels corredors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Bartumeu Gabriel ha finalitzat en el TOP 30, concretament en el lloc 28è, i suma d’aquesta manera els seus primers punts en Copa d’Europa, mentre que Àlvar Calvo no ha pogut finalitzar la primera mànega. Gràcies a aquests tres punts, Gabriel se situa en el lloc 68 del rànquing de la disciplina, que lidera Mattias Roenngren. El català Aleix Aubert, que ahir va acabar 10è, no ha superat la primera mànega, de la mateixa manera que el seu company, Albert Ortega.

Després de pujar al més alt del podi, Solberg s’ha mostrat molt satisfet: “ha estat genial sortir d’aquí amb les dues victòries. La pista és extremadament tècnica i les condicions són exigents i dures, per tant, guanyar aquí ho fa encara més increïble”. Al seu torn, l’andorrà, Bartumeu Gabriel, que no ha amagat la seva satisfacció per haver assolit el seu millor resultat en Copa d’Europa, ha declarat que aquest dimarts s’ha sentit molt més còmode que dilluns, i ha destacat que el traçat estava “brutal”. En aquest sentit, ha lloat la tasca de preparació de la pista Avet.

En relació als resultats de l’atleta nacional, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha reconegut que, tot i que “som conscients que per a fer grans resultats en gegant encara estem una mica lluny, cada vegada ens sentim més a prop de la zona de punts”. Respecte a l’organització de l’esdeveniment, Visa ha posat en relleu l’experiència de tot l’equip, i ha valorat que “tot ha estat molt fàcil i aquesta és la prova que el comitè organitzador i els voluntaris han fet una molt bona feina”.





Organització ben valorada

El director general del Comitè Organitzador, David Hidalgo ha destacat el fet que “la FIS i els equips ens han felicitat i per a nosaltres la seva valoració és el més important. Ara estem començant a normalitzar el fet de ser cada any en el calendari, però això és realment extraordinari. Si fa uns anys ens ho haguessin dit, hauríem pensat que era impossible i, en canvi, aquí estem”. També en aquesta línia, el director esportiu, Santi López, ha reforçat aquest argument, reconeixent que l’equip està molt consolidat, i que s’ha pogut oferir un espectacle de categoria mundial, i que així ho han reconegut tots els equips.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha recordat que “la celebració de les proves de la Copa d’Europa d’esquí alpí a Soldeu, una de les cites més importants d’aquest any, consolida Andorra com un referent en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell. L’estat impecable de la pista i el bon funcionament tant de la cursa com de tot allò que l’envolta reflecteixen el compromís i la professionalitat dels equips que treballen a l’estació, alhora que se’ns brinda una nova oportunitat de demostrar l’hospitalitat que ens caracteritza com a país”.





Preparació eficient, condicions excepcionals

Enguany, un dels aspectes que ha millorat l’eficiència de la preparació de la pista Avet ha estat incorporar Snowsat, un sistema d’última generació que permet una gestió intel·ligent de la neu. Aquest innovador sistema, utilitza tecnologia GPS i sensors per a mesurar el gruix de neu en temps real, optimitzant així l’ús dels recursos naturals. Aquest aparell proporciona informació detallada sobre la quantitat de neu disponible a cada punt de les pistes, permetent als maquinistes distribuir-la de manera eficient i disminuint la producció de neu de cultiu. Això es tradueix en un estalvi significatiu de recursos com aigua i energia, contribuint a la sostenibilitat i a la reducció de l’impacte ambiental. Amb aquesta tecnologia, l’organització ha reduït a la meitat el cost. El gruix mitjà de neu a la pista Avet pels dos dies de competició ha estat de 70 cm quan la FIS exigeix un mínim de 45-50 cm.

Per a fer possible el condicionament de l’escenari de competició han estat implicades unes 40 persones dels equips de neu de cultiu, màquines, pisters, instal·lacions, i curses, entre d’altres.

Entre les dues jornades de competició han participat una mitjana de 70 corredors de 15 països. L’organització de la Copa d’Europa ha implicat unes 200 persones, 100 de les quals voluntaris.