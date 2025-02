Inscripcions per a les activitats d’infants i joves a Encamp i al Pas per les vacances de Carnaval

Cartell anunciant el carnaval per a infants i joves a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obrirà a partir d’aquest dijous, 6 de febrer, les inscripcions per a les activitats de carnaval de l’Àrea de Jovent, de l’Espai Jove i del Llaç d’Animació d’Encamp i del Pas de la Casa, que tindran lloc durant les vacances escolars, del 24 al 28 de febrer. El procés d’inscripció s’obrirà a les 10:00 hores, i tant la inscripció com el pagament es podran fer telemàticament a través del web comuencamp.ad o de forma presencial a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

Les activitats d’enguany giraran al voltant de l’arlequí i les seves trapelleries. El personatge carnavalesc ha amagat i desorganitzat els elements més importants de la festivitat. Els infants de l’Àrea de Jovent i el Llaç d’animació s’uniran per a ajudar la Comissió de Festes d’Encamp a recuperar tots els elements perduts i assegurar que el carnaval es pugui celebrar correctament durant el cap de setmana.

A través de diverses activitats adaptades a les seves edats, els infants treballaran en equip per a resoldre enigmes, recuperar elements perduts i restaurar l’esperit del carnaval. Aquesta experiència serà clau perquè els més petits desenvolupin la seva creativitat, col·laborin entre ells i aprofundeixin en la comprensió de la cultura local, tot esdevenint de manera oficial en els salvadors del carnaval.





Activitats del Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent

Tant les activitats del Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys) com les de l’Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys) es desenvoluparan del 24 al 28 de febrer de les 8 a les 20 hores.

Les inscripcions individuals tenen un cost de 88,90€ per als cinc dies i disposen d’un 10% de descompte amb el carnet piolet i per als usuaris dels serveis del Llaç o l’Àrea, així com un 20% de descompte en la inscripció del segon germà.

Enguany, hi ha 35 places disponibles a Encamp i 25 al Pas de la Casa pel que fa a les activitats de carnaval del Llaç d’Animació. Per a l’Àrea de Jovent n’hi ha 75 a Encamp i 20 al Pas de la Casa.

Per a més informació, els usuaris poden adreçar-se a l’Àrea de Jovent a través del web comuencamp.ad o trucant al 834333 o al 672499. També hi ha l’opció d’enviar un correu electrònic a areajovent@encamp.ad. Pel que fa al Llaç d’Animació, es pot trucar al 728400, al 354152, enviar un correu a llac@encamp.ad o a través del web comunal.

Com en anys anteriors, es poden sol·licitar ajudes socials per a accedir a aquest tipus d’activitats d’acord amb el reglament actual d’ajuts i prestacions al servei d’Afers Socials.





Sortida gratuïta de l’Espai Jove al Karting el Pla

L’Espai Jove celebrarà el carnaval amb una sortida al Karting el Pla, el 27 de febrer. L’activitat serà gratuïta i per a fer la inscripció cal contactar amb el servei a través del correu espaijove@encamp.ad, el WhatsApp 635 400 o per Instagram a @espaijoveencamp. En aquest cas hi ha 20 places disponibles.