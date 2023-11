Sotysolar pagarà als seus clients si les plaques no produeixen el promès

Plaques solars instal·lades a la teulada d’una casa (SotySolar)

SotySolar, la companyia tecnològica especialitzada en energia solar fotovoltaica més reconeguda de la seva categoria segons Kantar (2023), llança un exclusiu servei que inclou garantia del 90% de producció del total estimat en l’oferta del contracte del servei de manteniment de plaques solars. Un nou producte que abasta un manteniment preventiu i correctiu de les plaques solars, i que garanteix una producció estimada del 90% durant 5 anys. I, en cas de no assolir aquest rendiment, recompensaran l’energia no produïda a 0,15€/kWh.

Aquesta nova garantia de producció estimada als usuaris, amb la contractació del servei de manteniment, és única al mercat. Amb aquest servei, la companyia aposta per seguir brindant un servei de primera qualitat, millorant així la utilitat dels panells fins a un 8% i aportant millor rendiment i, per tant, més estalvi als seus clients.

A través del manteniment preventiu, garanteixen el funcionament correcte de la instal·lació fotovoltaica, revisant cada element a consciència per a garantir que s’està generant tota l’energia que podrien produir els panells. Ofereixen una monitorització integral de la instal·lació 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, una resolució d’incidències ràpida i eficaç, alhora que donen a l’usuari constant assessorament i atenció tècnica per a millorar-ne el rendiment. D’altra banda, amb el manteniment correctiu s’ocupen de cobrir les fallades o avaries que puguin sorgir, incloent-hi la substitució d’equips si cal, en el menor temps possible. Després de la reparació, verifiquen el funcionament correcte del sistema.





L’acompanyament més expert cap a l’energia sostenible

SotySolar ofereix alternatives energètiques adaptades a cada client i que permeten una independència total de les pujades de les elèctriques, i a final d’any, envien un informe anual amb l’històric de producció, autoconsum, incidències i previsió d’estalvi. Des dels seus començaments el 2016 com a pionera en autoconsum a l’Estat espanyol, s’ha convertit en un actor de referència de l’energia solar en aquest país, estant present en més de 7.000 llars i empreses a tot el territori nacional.

A més, a través del control exhaustiu del procés d’instal·lació gràcies a la plataforma tecnològica SotyCloud, i la selecció dels materials de primeres marques, SotySolar assegura la qualitat en els seus projectes i la satisfacció del client. “Gràcies a la nostra inversió en un potent desenvolupament tecnològic, únic al sector, tenim una major escalabilitat que els competidors, gràcies al fet que podem controlar tot el procés i instal·lar de forma més eficient i ràpida”, afirma Daniel Fernández, co -CEO i cofundador de SotySolar.

Tot això ha fet que la companyia s’hagi posicionat, recentment, com un dels pocs instal·ladors certificats de les exclusives bateries Tesla Powerwall i hagi obtingut el premi TOP Brand PV Award 2023 com a ‘Millor companyia instal·ladora d’energia solar fotovoltaica a Espanya’ per la consultora independent EUPD Research.