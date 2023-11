Luzia capta 9,5 milions d’euros per al seu assistent d’IA a WhatsApp

Una noia mostrant el seu mòbil amb el logotip de WhatsApp (Rachit Tank / Unsplash)

Luzia, l’assistent d’intel·ligència artificial (IA) líder a WhatsApp i Telegram, ha captat 9,5 milions d’euros en una tercera ronda d’inversió, sis mesos després del seu llançament. L’operació ha estat liderada per inversors i fons de capital de risc internacionals com l’exjugador i president de Gasol16 Ventures, Pau Gasol, o Khosla Ventures. Aquesta nova ronda valida l’startup espanyola com el principal assistent d’IA a dispositius mòbils en països de parla hispana i portuguès, que acumula 17 milions d’usuaris a tot el món i una inversió total de 12,2 milions d’euros.

Aquesta injecció de capital permetrà a Luzia desenvolupar noves funcions en l’àmbit global per a optimitzar la qualitat dels serveis i l’experiència d’usuari; mantenir el lideratge en els principals mercats -Espanya, l’Argentina, Mèxic, el Brasil i Colòmbia-; i escalar la tecnologia a nous països. A Espanya, on Luzia té la seva seu i plantilla, es dedicarà la inversió a atreure talent per a potenciar l’equip de desenvolupadors i experts en IA. La ronda també permetrà impulsar el creixement d’usuaris a Espanya, on Luzia ja acumula prop d’1 milió d’usuaris i 35 milions de preguntes per xat.

Álvaro Higes, CEO de Luzia: “Aquesta inversió és un pas significatiu per a aconseguir la missió de Luzia: portar el poder de la intel·ligència artificial a més persones i reduir la bretxa tecnològica en el món perquè ningú es quedi enrere en aquesta revolució. Volem que Luzia sigui el millor i més fàcil assistent personal a tot el món, que permeti a les persones descobrir i aprofitar el poder de la IA per a simplificar les seves tasques, augmentar la productivitat, trobar noves inspiracions i explorar noves opcions d’oci per a gaudir amb amics i familiars”.





Pau Gasol i Khosla Ventures, inversors de Luzia

La nova ronda de capital ha estat liderada pel fons de Silicon Valley Khosla Ventures i ha comptat amb el suport de l’exjugador i president de Gasol16 Ventures Pau Gasol, Abstract Ventures, FJ Labs, Globo Ventures, a més d’altres inversors individuals. Actualment, Luzia també té el suport del fons A* de Silicon Valley i diversos business angels que van participar en rondes anteriors. Pau Gasol, també conegut per la seva faceta com a inversor i activista en projectes socials -amb iniciatives pròpies com la Gasol Foundation o el seu vehicle empresarial Gasol16 Ventures-, ha invertit en Luzia per a acostar la intel·ligència artificial generativa a la vida quotidiana de les persones. Especialment, en àmbits com l’educació, on LuzIA pot suposar un gran suport per a l’estudi o per a l’aprenentatge de nous idiomes.

Pau Gasol, inversor de Luzia, explica que: “És un immens orgull ser part de Luzia, un projecte innovador amb la noble missió de fer més accessible la intel·ligència artificial per a totes les persones al voltant del món. Tots mereixem tenir accés a aquesta tecnologia transformadora que ens permet millorar el nostre dia a dia, i és la nostra missió conjunta fer que, això, sigui una realitat. No vaig dubtar quan em van presentar aquest projecte, ja que és en iniciatives com aquesta on veig el futur i el progrés. Estic convençut que aquesta injecció de capital no només impulsarà el creixement de Luzia, sinó també permetrà millorar el servei als usuaris i expandir l’IA a més persones, impactant de manera positiva i tangible en les seves vides quotidianes.”





Luiza, l’assistent en dispositiu mòbil líder en països de parla hispana i portuguesa

Luzia és un assistent intel·ligent integrat a WhatsApp i Telegram que ha experimentat un creixement imparable en només sis mesos de vida, quant a inversió econòmica i penetració en el mercat. Més de 17 milions d’usuaris confien en la qualitat de xat i experiència, simplicitat i múltiples funcionalitats que els ofereix Luzia en les seves rutines.

Els usuaris poden xatejar amb Luzia, en l’idioma local de cada país, com si fos un contacte més. Luzia resol dubtes i ofereix recomanacions de tota mena de manera ràpida i precisa, redacta textos, genera imatges en temps real, tradueix informació a centenars d’idiomes, transcriu àudios, dona informació meteorològica en temps real i entaula converses profundes i complexes. És possible canviar la personalitat de Luzia a altres rols (“amics”), com per exemple, la professora d’anglès, l’expert en màrqueting, Budha o Hermione, per a parlar amb experts sobre diferents temes.

Des del seu llançament a l’abril, l’assistent intel·ligent ha rebut 880 milions de preguntes; 47 milions de preguntes d’àudio; ha transcrit 7,5 milions de missatges d’àudio a text i ha generat més de 3 milions d’imatges. Luzia està contínuament desenvolupant noves funcions per a adaptar-se de manera àgil i flexible a les necessitats dels usuaris i oferir-los una eina cada vegada més completa i potent, i pròximament incorporarà noves funcionalitats i informació a temps real.

Luzia ha experimentat un canvi d’imatge i es presenta amb un nou avatar i una nova identitat visual, amb característiques dibuixades a mà, per a transmetre sensació de calma, saviesa, curiositat i proximitat.

L’assistent està disponible de manera gratuïta i sense necessitat de registres addicionals. Totes les converses dels usuaris estan protegides, encriptades i anonimitzades, i no s’utilitzen amb finalitats comercials. Per a parlar amb Luzia, només cal guardar el contacte en l’agenda del telèfon mòbil i iniciar una conversa per WhatsApp o Telegram, de la mateixa forma que amb qualsevol altre contacte, o visitar la web de Luzia i fer clic en la plataforma desitjada (WhatsApp o Telegram).





Per Tecnonews