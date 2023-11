25N: Objectiu, erradicar la violència masclista

25 de novembre: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (freepik)

Avui, 25 de novembre se celebra el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i, per aquest motiu, aquesta setmana s’han presentat, a Andorra, les dades i les accions dutes a terme per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG) entre el gener i l’octubre de 2023. La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, han ressaltat la importància d’un servei que, any rere any, està “més consolidat i és més conegut per tota la població”.

En aquest sentit, Porras ha posat en relleu que el 50% de les dones que han acudit al Servei en les dates mencionades ho han fet per iniciativa pròpia, convertint-se en la via principal i més usual d’accés. Un fet que es dona gràcies al major coneixement del SAVVG, que ha esdevingut “un punt de referència” de tota la ciutadania. La resta de dones que han estat ateses han entrat al servei – entre d’altres – a través d’Afers Socials (22%), derivades per la Policia (13%) i per l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (4%).

Pel que fa al balanç de casos atesos des del gener a l’octubre d’enguany, s’han registrat un total de 261 casos; dels quals hi ha 120 de nous, 82 de prevalença i 59 de retorn. La cap d’àrea ha recordat que totes les dones víctimes de violència de gènere pateixen maltractament psicològic, i en menor mesura, altres tipus de maltractaments que s’hi poden anar afegint com ara el físic, l’ambiental, l’econòmic, el sexual, el social, el vicari o la ciberviolència.

Mireia Porras també ha assenyalat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al servei és de 40 a 51 anys (33%) i de 28 a 39 anys (32%), seguida de 18 a 27 anys (16%). A més, un 5% de les víctimes tenen una discapacitat reconeguda. En quant a l’acció judicial, les dades recollides mostren que un 40% han presentat denúncia contra el seu agressor.

Sobre el seguiment psicològic maternoinfantil, les dones que han acudit al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere tenen 327 fills i filles. Per últim, s’han atorgat 156 prestacions econòmiques per un import total de 123.544,66 euros per a cobrir necessitats bàsiques, per a activitats extraescolars o per garantir el procés de recuperació, entre d’altres.





Accions de la campanya pel 25-N del 2023

D’altra banda, durant la roda de premsa d’aquesta setmana, Mireia Porras va presentar les accions de la campanya pel 25-N d’enguany, d’entre les quals destaca la xerrada que es va dur a terme el passat dimecres sota el títol ‘Eines per a la detecció, la prevenció i l’actuació davant les violències masclistes digitals’. Una xerrada a la qual se li sumarà la projecció oberta del documental ‘Ama-das’, que tracta sobre dones amb discapacitat que han patit violència de gènere i que tindrà lloc el dimarts, 28 de novembre, a les 19 hores, al Cinemes Illa Carlemany.

Una altra iniciativa és la incorporació de les frases ‘25N contra la violència cap a la dona’ i ‘Andorra país lliure de violències’ als panells lumínics de circulació del país durant tota la jornada d’avui, 25 de novembre.

Així mateix, enguany s’han repartit 1.000 llaços blancs al personal de l’Administració Pública i del Consell General. També es dona continuïtat a la col·laboració engegada el 2017 entre el BC Andorra i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat per a realitzar una acció conjunta, en què l’equip de bàsquet jugarà amb un equipament de color lila i rosa.





Altres reivindicacions pel 25N

Amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones són moltes les administracions, entitats, associacions, Policia, etc. que han fet arribar les seves activitats o missatges per a rebutjar la violència masclista.

Aquesta setmana, la Policia d’Andorra recordava la necessitat de denunciar qualsevol tipus de violència que pateixen les dones, perquè n’hi ha moltes: psicològica, física, sexual, ambiental, econòmica… La Policia recorda que hi ha canals segurs per a denunciar aquestes conductes masclistes gens justificables.

De la seva banda, Acció Feminista d’Andorra (AFd’A) ha iniciat una campanya a través d’una enquesta pública dirigida a les dones de totes les edats sobre els diferents tipus de violències amb diversos objectius. Un d’ells és posar de relleu els diferents tipus de violències que existeixen, ja que n’hi ha de molt diverses i en tots els àmbits (dins la parella, a la feina, a l’entorn digital, etc.). Es pretén reflexionar sobre situacions viscudes i ajudar a identificar-les com a violència. Un altre objectiu és el de recollir històries i experiències reals de situacions de violències viscudes a Andorra a través d’una pregunta oberta. L’associació vol donar veu i visibilitat a aquestes situacions. Finalment, Acció Feminista d’Andorra vol obtenir un termòmetre del volum de dones que pateixen violències a Andorra, saber quin tipus és més freqüent, a quina edat, etc.

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) també ha estat activa aquesta setmana. Aquesta setmana va donar el tret de sortida a la campanya del ”Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones”, #25N, amb la representació de l’obra de teatre dels dramaturgs italians Dario Fo i la seva dona Franca Rame, “La Dona Sola”. L’objectiu de la campanya promoguda per l’ADA, és el d’aconseguir remoure consciències i acompanyar aquelles dones, que molt sovint i malauradament, es troben soles a causa de la tradició patriarcal i masclista que les acompanya, i sovint acaben en la submissió davant de la seva parella.

I, així, comuns i altres associacions volen reivindicar amb les seves activitats la fi de la violència masclista, de gènere. Una violència que, en totes les seves vessants cada cop està més visibilitzada, però que segueix costant d’erradicar.