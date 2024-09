Sota el lema “Fem-la petar”, la Seu celebrarà una nova Festa de la Gent Gran

Cartell anunciant la Festa de la Gent Gran a la Seu (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de la Gent Gran, Paqui Gómez, han presentat el programa d’activitats de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell. L’edició 2024, que porta per lema “Fem-la petar”, tindrà lloc del 30 de setembre al 6 d’octubre, amb un total de 18 propostes lúdiques i festives.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha declarat que durant l’any es fan diferents activitats per a tractar i fer front problemàtiques que afecten la gent gran, com la soledat no volguda, però ha remarcat la importància de “celebrar que aquesta etapa de la vida, que també pot ser feliç i alegre”.

Pel que fa a la programació, enguany es compta amb un seguit de novetats obertes no només a la gent gran sinó també a tota la resta de la població. “Totes aquestes activitats s’han organitzat amb molt coneixement, amb molt de respecte i sobretot amb molta empatia a les persones a les que està dedicada aquesta festa”, ha declarat la regidora de la Gent Gran, Paqui Gómez.

Una de les novetats més destacades és la representació de l’obra teatral “Camins que parlen”, amb la companyia de teatre La Fanga Escènica, que es durà a terme el divendres 4 d’octubre a les 8 del vespre. També se celebrarà una taula rodona sobre testaments i donacions, a la sala de la Immaculada, dimarts 1 d’octubre, a les 7 de la tarda.

La regidora de Gent Gran ha remarcat la important tasca de l’Àrea de Gent Gran, no només durant aquesta setmana sinó durant la resta d’any. “Des de la nostra oficina estem sempre a disposició de les persones que necessitin qualsevol suport.”, ha declarat Paqui Gómez.

Val a dir que es fa arribar els tríptics que conté la programació de la Festa de la Gent Gran a totes les cases del municipi. També es poden recollir al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) o a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

“Des de l’Ajuntament volem agrair a tothom que hi ha col·laborat, des del Consell Municipal de la Gent Gran, l’Esplai de la Gent Gran, la Fundació Sant Hospital, la Llar de Sant Josep i Ràdio Seu, i a la resta de persones que han fet possible la celebració d’aquesta festa”, ha declarat l’alcalde, Joan Barrera.





Inscripcions

Totes aquelles activitats en les que cal inscripció prèvia gratuïta es poden fer de manera presencial al CAPAU, situat a la primera planta del Centre Civil El Passeig, o a través del telèfon 973 35 41 02 o del mòbil 678 50 78 89.

Les inscripcions estaran obertes des d’aquest dilluns 16 de setembre fins el dia 26 de setembre, de 10h a 13hores.





Programació d’activitats

La festa començarà el dilluns 30 de setembre amb un aperitiu, concert i ball amb el Duet Daura, al Parc del Cadí, a les 11 del matí. Aquesta activitat només és per a les persones usuàries de les residències de la ciutat. Seguidament, a les 12 del migdia es presentarà el contingut de la Festa de la Gent Gran a la tertúlia de Ràdio Seu.

A les 17h hi haurà la inauguració de l’exposició “Teixits Artesans”, a càrrec d’Isabel Sances Manzano, a l’Esplai de la Gent Gran. A les 19h es farà la xerrada “Què cal saber de la malaltia Alzheimer?”, a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgimon, a la Sala de La Immaculada.

El dia Mundial de la Gent Gran, l’1 d’octubre, a les 10:30h, es farà un taller de musicoteràpia a càrrec dels musicoterapeutes Xavier Juanco i Marta Lorenz, a l’Escola Municipal de Música. Per a aquesta activitat caldrà inscripció prèvia. A la tarda, a les 19h, se celebrarà la taula rodona sobre testaments i donacions, a la sala Immaculada.

El dimecres 2 d’octubre, a les 7h del matí, se sortirà de l’estació d’autobusos per a anar a fins a Cardona on es visitarà la muntanya de sal i el castell d’aquesta població del Bages. Les places són limitades i aniran per ordre d’inscripció. El preu és de 25€ per persona.

El dijous 3 d’octubre la festa continua amb les diferents visites guiades al museu de l’homeopatia. Se celebraran tres visites a diferents hores. Aniran a càrrec de la Farmàcia Purgimon Feliu i caldrà inscriure’s prèviament. A les 19:30h, la sala la Immaculada acollirà un concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus.

El divendres 4 d’octubre, a les 10h del matí, es farà una caminada i visita a l’ermita de les Peces (Alàs i Cerc) a càrrec de Carles Gascón. L’activitat estarà tancada per a la gent gran i limitada a 25 persones.

A les 17h hi haurà el cinefòrum: El viatge a París de la Senyora Harris, presentat per Clara Regordosa i a càrrec de l’Esplai de la Fundació “la Caixa”, a l’Esplai de la Gent Gran. A les 20h es representarà l’obra teatral “Camins que parlen”, amb la companyia de teatre La Fanga Escènica.

El dissabte 5 d’octubre, es farà el Ball Cerdà intergeneracional, a les 12h, a la plaça de les Monges. A les 19h, tindrà lloc el concert de la Coral Signum a la sala de la Immaculada.

El diumenge 6 d’octubre, el dia començarà amb l’espectacle “Muntanyes de vida”, a càrrec de La Sonsoni, a les 10:30h, als Jardins de la Llar de Sant Josep. A les 12 del migdia, tindrà lloc la salutació de l’alcalde i la regidora de la Gent Gran, a la sala Sant Domènec, amb l’actuació de l’Orquestrina Trama.

La Festa de la Gent Gran acabarà amb el dinar popular, que se celebrarà a les 14h a la pista polivalent de la zona esportiva, que té un cost de 25€ per persona. Tot seguit, a les 16:30h, hi haurà el ball popular a càrrec del Duo Bugatti, activitat que tancarà la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell d’aquest any 2024.