Integra, l’ànima social i sostenible dels boscos del Pirineu

Dos treballadors d’Integra Pirineus (cedida / AMIC)

L’any 2011, en un dels racons més verges i remots de Catalunya, naixia un projecte que buscava transformar no només el paisatge, sinó també la vida de les persones. Integra Pirineus sorgia amb una missió clara: combinar la gestió forestal sostenible amb la integració laboral de persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitats o trastorns mentals de l’Alt Urgell i la Cerdanya. El que va començar com una iniciativa centrada en una única muntanya ha esdevingut, amb el pas dels anys, un referent en el món forestal i social dels Pirineus.

“Volem que totes les persones en situació de risc d’exclusió que viuen al Pirineu, especialment les que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental, tinguin les mateixes oportunitats d’inserció social i laboral que les que viuen a la resta del territori”, explica Urgell Escribà, directora d’Integra Pirineus, que també fa una tasca fonamental per a la socialització d’aquest col·lectiu. La Fundació va atendre 274 persones durant el 2023, la majoria de les quals en l’àmbit sociolaboral.

Urgell Escribà: “Va ser una resposta a una necessitat real que hi havia al territori”

El projecte va néixer arran de l’adquisició de la finca forestal més gran de Catalunya, situada a Alinyà, per part de la Fundació Catalunya La Pedrera. Aquesta entitat, conscient de la importància de conservar aquest patrimoni natural, va veure l’oportunitat de crear un projecte social que, a més de preservar l’entorn, ajudés a la inserció laboral de col·lectius vulnerables. “El 2011 no em consta que hi hagués cap altra entitat que treballés per la inserció laboral de persones amb discapacitat a la comarca. Va ser una resposta a una necessitat real que hi havia al territori”, explica Urgell Escribà.





Expansió i diversificació: més enllà d’Alinyà

Inicialment, l’activitat d’Integra Pirineus es limitava a la muntanya d’Alinyà, on petits grups de treballadors s’encarregaven de la gestió forestal. Amb un cap de colla al capdavant, tres o quatre persones en risc d’exclusió s’encarregaven de desbrancar pins, assecar-los i transformar-los en biomassa per a alimentar les calderes de la comarca. No obstant això, la demanda de serveis va créixer, i l’organització es va expandir cap a altres boscos dels Pirineus, treballant per a ajuntaments, parcs naturals i propietaris privats.

Amb el temps, Integra Pirineus ha anat diversificant les seves activitats. A banda dels aprofitaments forestals, l’entitat acompleix tasques com la creació de franges de protecció contra incendis, la recuperació de pastures, jardineria, neteja viària, instal·lació de cartelleria i serveis de telefonia, entre d’altres. “El que hem vist és que el món forestal, tot i ser molt necessari, requereix unes exigències físiques molt importants. Per això, ens hem diversificat per a donar resposta a les diferents necessitats del nostre territori i de les persones en situació de vulnerabilitat”, comenta Escribà.





La sostenibilitat com a pilar fonamental

Des dels seus inicis, Integra Pirineus ha apostat per una gestió forestal basada en la sostenibilitat i la qualitat. A diferència de les empreses tradicionals, l’organització prioritza criteris tècnics i ambientals per sobre del benefici econòmic: “Sempre hem tingut molt present la importància de fer una gestió forestal sostenible. Per això, no tallem el pi més gran perquè val més diners, sinó el més adient per a mantenir l’equilibri del bosc”.

Aquesta visió a llarg termini ha estat fonamental per a canviar la percepció de la gestió forestal, especialment en entorns més urbans: “Fa uns anys, en ambients més urbans, tallar un arbre semblava un crim. Costa d’entendre que, de vegades, cal talar arbres per a salvar el bosc”. Amb el canvi climàtic i les sequeres recurrents, la importància de mantenir els boscos saludables és més evident que mai, i la feina d’Integra Pirineus contribueix de manera decisiva a aquesta tasca.





Un projecte de comunitat

Integra Pirineus no només ha canviat el paisatge natural dels Pirineus, sinó també el social. El 2023, l’organització va atendre 274 persones, oferint-los no només una feina, sinó també un lloc on sentir-se part d’una comunitat. Per a moltes d’aquestes persones, especialment en zones rurals amb baixa densitat de població, la feina a Integra Pirineus suposa una oportunitat per a sortir de l’aïllament social i millorar el seu benestar emocional.

Escribà: “Moltes persones ens diuen que el que més els ha aportat és la xarxa social que han creat”

“Ordenar el teu temps, tenir unes pautes, i sentir que formes part d’una comunitat són aspectes que van molt més enllà del salari. Moltes persones ens diuen que el que més els ha aportat treballar amb nosaltres és la xarxa social que han creat”, destaca Escribà. Un fet de vital importància en entorn amb poblacions més petites i separades, on teixir aquestes xarxes és més complicat.

L’organització també ha ampliat els seus serveis per a incloure programes sociolaborals que ajuden les persones ateses a trobar feina en el mercat laboral ordinari. Aquest enfocament integral busca no només oferir una ocupació temporal, sinó crear les condicions per a una inserció laboral duradora.





Mirant cap al futur

Després de tretze anys de creixement i evolució, Integra Pirineus encara té molts reptes al davant. Tot i els èxits aconseguits, l’entitat és conscient que encara no és prou coneguda en el territori. “Encara som una entitat nova, malgrat que ja hem fet tretze anys. En els darrers cinc anys hem experimentat un creixement exponencial, però encara hi ha molta gent que no ens coneix prou”, admet Escribà.

El finançament continua sent un dels principals reptes, especialment en l’àrea sociolaboral, que depèn en gran manera de subvencions públiques. No obstant això, la combinació de serveis productius, com la gestió forestal i la producció de biomassa, amb els programes socials ha permès a Integra Pirineus mantenir-se i créixer.

Integra Pirineus és avui una entitat essencial per a la preservació dels boscos del Pirineu i per a la inclusió de col·lectius vulnerables en la vida laboral i social. La seva història és un testimoni del poder de la solidaritat i de la sostenibilitat per a transformar comunitats i territoris: “El nostre objectiu és continuar creixent i oferint més oportunitats a les persones que ho necessiten, sempre amb la sostenibilitat com a guia”.





Per Bernat Bella. Periodista