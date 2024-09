El masculí i el femení s’imposen en la 4a ronda de l’Olimpíada d’escacs de Budapest

Les escaquistes de Lesotho i Andorra disputant les seves partides (FEVA)

Nou triomf de l’equip masculí que, en aquesta ocasió, s’ha enfrontat a Jordània en la quarta ronda de la 45a Olimpíada d’escacs que es disputa a Budapest, Hongria. El matx ha començat amb una victòria de Lance Henderson en el primer tauler; amb un joc molt enèrgic, entregant peons a canvi d’un atac decisiu.

Després arribaria el 2-0 al marcador gràcies a Oscar de la Riva qui, tot i jugar un esquema secundari, s’ha imposat en el mig joc.

El matx quedaria sentenciat per a l’equip del principat amb les taules de Serni Ribera en el tercer tauler en una partida que s’ha quedat inferior, però ha revertit la situació amb alguna opció de lluitar pel punt.

Desgraciadament el quart tauler ha sigut per a l’equip jordà, on Josep Maria Ribera ha defensat un final inferior en el que el seu rival ha trobat la forma d’imposar-se.

L’equip segueix amb bona dinàmica amb 3 victòries de 4 possibles, el proper serà un compromís complicat, contra Lituània.





L’equip femení s’imposa a Lesotho

L’equip femení s’ha enfrontat a Lesotho en la quarta ronda de l’Olimpíada d’escacs, un equip perillós amb qui ja es van enfrontar en l’edició de 2022.

El matx ha començat amb una victòria d’Andrea Henderson en el primer tauler; explotant l’avantatge que ha obtingut en l’obertura.

Alexandra Muratet sumaria unes taules en el tercer tauler; la seva rival ha plantejat una partida molt sòlida on, tot i els múltiples intents per a complicar la partida, no ha trobat cap desequilibri.

Sílvia Real donaria el matx a Andorra amb la seva victòria en el quart tauler. La Sílvia ha tingut una partida de molts alts i baixos, desaprofitant un parell de cops avantatges decisius; però en els destrets de temps la seva rival ha perdut per temps.

Júlia Muratet posaria el 3.5-0.5 definitiu en el segon tauler. La Júlia ha obtingut avantatge en l’obertura, però en els destrets de temps la partida ha entrat en un final de taules. Tot i això, ha buscat la manera de dificultar la defensa rival, obtenint de forma exitosa la seva primera victòria olímpica.

Bon resultat de l’equip femení, que en el proper matx s’enfrontaran a Moldàvia, un equip teòricament superior, però amb moltes ganes de donar la sorpresa.