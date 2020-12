Són realment útils el mode nocturn i el filtre de llum blava?

Cada dia utilitzem els nostres telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors per a consumir, fins a just abans d’anar a dormir, continguts audiovisuals, navegar per Internet, o revisar les xarxes socials. Diversos estudis apunten a que aquesta pràctica ens porta a dificultats per a agafar el son, producte de l’excés de llum blava.

Aquesta, el que fa és frenar la producció de melatonina, una hormona que té relació directa amb els cicles diürn i nocturn. I, per a evitar o minimitzar aquest efecte perniciós, els productors de dispositius i de sistemes operatius han creat dues funcionalitats que permeten minimitzar la llum que arriba als nostres ulls, i que es poden activar manualment o bé programar perquè s’activin en determinades franges horàries: el mode fosc i el filtre de llum blava.

El primer consisteix a canviar els tons de fons clars per un fons negre, mentre que el segon consisteix a tallar l’emissió de llum blava mitjançant el canvi de to de la imatge cap a colors més càlids. Però, fins que punt són efectius aquests artefactes?

Això és el que s’ha preguntat la cadena televisiva Deutsche Welle, i amb la resposta han elaborat aquest breu reportatge.

Segons els experts consultats pel canal, l’ull humà parpelleja una vegada cada deu segons aproximadament. L’efecte que provoquen les pantalles és que parpellegem amb menor freqüència, una vegada cada 13 o 14 segons, la qual cosa porta a major sequedat ocular i, per tant, danys que, a la llarga, es tornen irreparables.

Segons els mateixos experts, l’ús del mode fosc (recordem: que consisteix a enfosquir els tons i canviar el fons de pantalla d’un color clar a solament negre) no ofereix un benefici per al nostre rendiment ocular, perquè ens obliga a fixar la vista de la mateixa forma. És cert que, en aquest cas, la informació es veu d’una forma més còmoda, però això no implica que minimitzi els efectes perniciosos sobre el nostre son.

No obstant això, sí que ofereix un benefici clar, concretament a la bateria: calculen que, per a una pantalla OLED, l’estalvi energètic pot arribar a ser del 20% al final del dia, la qual cosa no és gens menyspreable en un dispositiu amb el qual, a vegades, tenim dificultats per a arribar a la nit amb una mica de bateria en el cas d’un ús intensiu.

Si parlem del filtre de llum blava, la cosa canvia i, de fet, es recomanen fins i tot l’ús d’ulleres de color groc que impedeixin el pas d’aquest tipus de llum.

Per Tecnonews