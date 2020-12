Atropellaments d’animals

La irrupció d’un animal en la carretera suposa un succés inesperat per a qualsevol conductor, que sorprèn i, en molts casos, el deixa paralitzat, sense saber com actuar.

En la majoria d’ocasions, les conseqüències negatives no vénen per l’atropellament en si, sinó per les maniobres del conductor. Però, com prevenir-ho?

El principal és minorar la velocitat, ja que la majoria d’atropellaments es produeixen en rectes, quan accelerem.

Davant la trobada amb un animal, tocar el clàxon repetitivament o fer llums sol ser inútil, perquè el comportament de l’animal és impredictible, a més que solen estar desorientats. Una cosa freqüent és inclús, que es quedi paralitzat.

Si l’atropellament és imminent, l’ideal seria detenir-se al més aviat possible de manera progressiva sense posar en perill a la resta d’usuaris de la via, però això no sempre és possible.

Es pot buscar una maniobra d’esquiva, però per a fer-la amb èxit, hauríem d’assegurar-nos de la intenció del moviment de l’animal, a més de tenir temps suficient per a examinar la situació de trànsit que ens envolta i els laterals de la via. Pel que, si la situació ens sorprèn, no tindrem temps.

Per tant, cal evitar donar cops de volant i moviments bruscos en els quals perdem el control del vehicle. Si la col·lisió és inevitable, mirarem directament cap a on volem dirigir el cotxe, i no a l’animal.

Després, trepitjarem el fre a fons, tractant de xocar en angle i no frontalment, ja que si ho fem de front, el morro del cotxe baixa, amb el que l’animal podria acabar impactant en el parabrisa. És doncs recomanable aixecar el pedal de fre quan es vagi a produir l’impacte, sempre que els nostres reflexos ho permetin.

Si es tracta d’un animal gran i aconseguim frenar, passarem al seu costat a poc a poc per a no espantar-lo.

Si es produeix finalment l’atropellament, cal detenir-se en un lloc segur, utilitzar l’armilla reflectora en sortir del vehicle, senyalitzar la situació i contactar amb els agents de circulació. Evitarem acostar-nos a l’animal sempre que sigui possible.

Per motorpasion.com