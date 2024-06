“Sombras del pasado”, d’Adam Coopper

‘Sombras del pasado’ és el debut en la direcció d’Adam Cooper – guionista a ‘’Exodus: Dioses y reyes’ (2014) o Assassin’s Creed’ (2016) – a partir d’un guió del mateix Cooper i Bill Collage inspirat en la novel·la ‘The Book of Mirrors’ d’E.O. Chirovici. La pel·lícula està protagonitzada per un ex policia, Roy Freeman (Russell Crowe), que pateix sèries pèrdues de memòria i necessita omplir la casa de notes recordatòries per a poder viure el seu dia a dia. Roy, sotmès a un avançat tractament contra l’Alzheimer, decideix tornar a la feina reobrint un antic cas seu a petició d’Isaac Samuel (Pacharo Mzembe), un condemnat a mort per l’assassinat d’un professor universitari, que ara es declara innocent i víctima propiciatòria de tot aquest afer.

Amb aquest nou encàrrec la seva vida pren un nou rumb, però la veritat i la mentida es barrejaran perillosament. Roy resta atrapat en aquest trencaclosques i intentarà buscar la sortida d’aquest laberint amb revelacions insospitades del passat. A més del cèlebre actor neozelandès Russell Crowe – ‘Gladiator’ (2002, Ridley Scott) o ‘Master and Comander’ (2003, Peter Weir) -, la pel·lícula compta en el seu repartiment amb l’actriu escocesa Karen Gillan – habitual en films de superherois de la Marvel com ‘Guardianes de la Galaxia’ (2014) ‘Vengadores: Endgame’ (2019) -.

Altres actors protagonistes a ‘Sombras del pasado’, traducció lliure del títol original ‘Sleeping Dogs’, són l’escocès Tommy Flanagan – sèrie ‘Sons of Anarchy’ (2008-2014) – o el neozelandès Marton Csokas – ‘The Equalizer. El protector’ (2014) o ‘El mito de Bourne’ (2004) -.

El resultat final és un anodí thriller policial en què les similituds temàtiques i de to amb la genial ‘Memento’ (2000) de Christopher Nolan juguen en contra de la pel·lícula d’Adam Cooper. Entre els encerts convé esmentar que Crowe, el qual ara no travessa el seu millor moment cinematogràfic, defensa el seu difícil paper amb veterania i dignitat.