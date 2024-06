Suma’t al cowboy core amb aquestes claus beauty

Beyoncé

Sí, no és una sensació teva. Des de fa mesos l’estil cowboy està per tot arreu amb els seus barrets d’ala ampla i les seves botes camperoles, els conjunts denim han ressonat amb força aquesta temporada i els cinturons trenats i les armilles de serrells s’han convertit en complements estrella. El ventall de peces en colors terra està molt present en aquesta oda a l’estètica western.

I nosaltres, avui, et volem proposar algunes claus beauty, a través de grans estrelles, per a portar aquesta estètica al teu dia a dia, sense quedar molt disfressada. Ens anem al Monument Valley!





Les claus de #western beauty

Amb Cowboy Carter, inspirat en la música country de les regions rurals del sud dels Estats Units, Beyoncé s’ha convertit en una icona del món del western. I és que ella mateixa va reconèixer que no s’havia sentit benvinguda al sector i que ha volgut «submergir-se més profundament en la història del country». I per a acompanyar l’èxit musical, la gran diva ha fet la seva pròpia versió de l’estètica western. Aquí podem destacar l’aposta pels tons terra, amb un contouring marcat i uns llavis en to nude amb el contorn marcat, com en els 2000.





La model Bella Hadid ens presenta a les seves xarxes socials una versió més casual de l’estètica cowboy core. Endevinem la mateixa aposta de tonalitats en el rostre, amb un toc bronzejat que senti ideal. Les parpelles es mostren al món amb un toc rosaci daurat.

I, per a portar el cowboy core, la cabellera es presenta solta, perquè encaixi perfectament el barret d’ala ampla i perquè el cabell es mostri al món en moviment i llibertat. Aquí veiem a la influencer Dulceida, que se suma a la tendència a través dels complements, amb les botes i el barret.

Per bellezactiva.com