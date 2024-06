El cor sagnant: una flor amb història i simbolisme profund

Flor cor sagnant (Getty images)

La natura és plena de meravelles, i una d’elles és la planta anomenada cor sagnant (Lamprocapnos spectabilis), també coneguda com a cor de Maria o cor de Núria. Aquesta planta herbàcia pertany a la família de les Papaveraceae i és originària de l’Àsia oriental, concretament de zones com el Japó, la Xina i Corea. El seu nom científic, Lamprocapnos spectabilis, deriva del grec “lampros” que significa “brillant” i “kapnos” que significa “fum”, en referència a les petites flors penjants que recorden a fums brillants.

La història del cor sagnant es remunta segles enrere. Ja era coneguda pels antics japonesos i xinesos per les seves propietats ornamentals i medicinals i va ser introduïda a Europa al segle XIX. Avui dia, es pot trobar en jardins i parcs d’Europa i Amèrica del Nord, on les seves fulles verd brillant i les seves flors penjants són una visió comuna a la primavera.

El cor sagnant és una planta perenne que pot créixer fins a una alçada de 60 centímetres. Les seves fulles són compostes, amb tiges que emergeixen del terra i floreixen en grups de flors penjants que semblen llàgrimes rosades o blanques, depenent de la varietat. Aquestes flors són petites, però sovint es reuneixen en inflorescències grans i vistoses.

El seu nom popular, cor sagnant, prové de la forma de les seves flors, que recorden a petits cors que pengen de les seves tiges, aparentment vessant llàgrimes. Aquesta imatge ha portat a una gran simbologia associada a l’amor i la passió, i en algunes cultures es considera un símbol d’amor etern.

El cor sagnant és una planta relativament fàcil de mantenir, però requereix algunes atencions. Prefereix un sòl ric en nutrients i ben drenat, i una ubicació parcialment ombrejada, especialment en zones de climes més càlids. Durant els mesos d’estiu, s’ha de mantenir humit el terra, però sense entollar-lo d’aigua, ja que pot ser propens a la podridura de les arrels. Una vegada que s’ha establert, no necessita molta cura addicional. Es pot dividir les plantes adultes a la tardor per a estimular-ne el creixement i mantenir la seva vitalitat.

A més del seu ús com a planta ornamental, el cor sagnant també té algunes aplicacions medicinals i és que, com es deia al principi de l’article, en la medicina tradicional xinesa, les arrels de la planta s’utilitzen per a tractar problemes cardíacs, com ara l’arrítmia i la hipertensió. Tanmateix, cal tenir precaució amb aquestes aplicacions i sempre és recomanable consultar un professional de la salut abans de prendre qualsevol suplement a base de plantes.