S’obren les inscripcions per a participar a la rua i concurs de Carnaval de la Seu

Cartell del Carnaval de la Seu (Aj. la Seu)

A partir del pròxim dilluns 22 de gener i fins el dia 2 de febrer, estaran obertes les inscripcions per a participar a la rua de Carnaval de la Seu d’Urgell que se celebrarà el dissabte 10 de febrer. Les inscripcions es podran formalitzar tant telemàticament a www.laseu.cat/inscripcions com de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Seu. Enguany el Carnaval de la Seu d’Urgell té com a eslògan ‘La música que no falti! Rebobinem!’, amb una programació que anirà del 5 al 14 de febrer.

Nova categoria ‘colla jove’

La rua de Carnestoltes d’aquest any presenta una important novetat com és la incorporació d’una nova categoria: colla jove per a participants de 14 a 30 anys, sense límit de nombre de joves.

Així, les categories, depenen de la franja d’edat de les colles que hi vulguin participar, són les següents:

Colla infantil (més de 10 participants amb una majoria de menors de 15 anys).

Colla d’adults (més de 10 participants amb una majoria de majors de 15 anys).

Colla xica (fins a un nombre màxim de 10 components ja sigui infantil o adults).

Colla jove (participants de 14 a 30 anys, sense límit de nombre de joves).





Premis concurs disfresses

Està previst l’atorgament de tres premis en metàl·lic per a les categories de colla infantil i de colla d’adults. El primer premi és de 200 euros; el segon de 100 euros; i el tercer premis és de 75 euros.

Pel que fa a la categoria de colla xica i a la colla jove només hi haurà un únic guanyador per categoria, que s’atorgarà 100 euros de premi per categoria.





Veredicte del jurat

Un jurat qualificador valorarà, puntuarà i signarà la seva votació a través dels següents criteris: qualitat de la disfressa presentada, originalitat de la idea del vestit, carrossa i posada en escena.





La rua

El dissabte 10 de febrer, a les 16:15 hores, tindrà lloc la concentració de les colles a peu que participaran a la rua de Carnaval, a la plaça de les Monges, mentre que les colles en vehicle es concentraran a l’avinguda de Garriga i Massó. La rua s’iniciarà a les cinc de la tarda.

L’ordre de sortida es pactarà en la reunió convocada per al dimecres, 7 de febrer, a les vuit del vespre. El recorregut l’establirà prèviament el personal de l’Ajuntament.





Màscares gegants

Aquest any, totes les famílies que vulguin participar en la creació d’una màscara, la poden penjar al seu balcó o finestra. L’objectiu és omplir la Seu de màscares gegants de Carnaval.





Premisses

Cada dia, del 5 al 9 de febrer, el Rei Carnestoltes donarà d’un seguit de premisses que caldrà complir:

Dilluns 5 de febrer : CIRC (qualsevol complement): “Había una vez, un circo.”

: (qualsevol complement): “Había una vez, un circo.” Dimarts 6 de febrer : DESPENTINADA : “la chica yeye, pelo alborotadao”.

: : “la chica yeye, pelo alborotadao”. Dimecres 7 de febrer: AVI: “el meu avi va anar a Cuba”.

“el meu avi va anar a Cuba”. Dijous 8 febrer: PIJAMA : “Vamos a la cama…”

: “Vamos a la cama…” Divendres 9 febrer : UNA BAMBA DE CADA: “Bamba, bamba”.

Des de l’organització del Carnaval es demana a les escoles de la Seu i Castellciutat de posar cada matí les músiques de les premisses.