La candidatura Andorra 2029 celebra el Dia Mundial de la Neu amb una jornada accessible per a tots els infants

Una de les imatges del dia recollida als sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira (@citric)

Els sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira s’han convertit avui diumenge en un centre d’activitats a la neu accessible per a infants amb motiu del Dia Mundial de la Neu (World Snow Day), jornada impulsada per la Federació Internacional d’Esquí (FIS). La candidatura als Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029 ha aprofitat la cita per a organitzar un dia a la neu adaptat a infants que pateixen algun tipus de diversitat funcional o mobilitat reduïda.

Diferents infants han pogut gaudir de passeig amb múixing i d’esquí adaptat a El Tarter gràcies a l’equip de l’Adaptive Center de l’Escola d’Esquí i Snowboard. Paral·lelament, Soldeu també ha acollit un seguit d’activitats com l’hoquei sobre neu, així com l’snowboard riglet de Burton, un paral·lel i un eslàlom gegant per a tots els infants.

El director general de la candidatura Andorra 2029, David Hidalgo ha valorat positivament la jornada i ha explicat: “des de la candidatura és el tercer any consecutiu que celebrem una jornada inclusiva. Un dels pilars i compromisos que recollim al dossier del projecte és l’accessibilitat i la inclusivitat i, en dies com el d’avui, a banda de veure com els infants i les famílies gaudeixen, a nosaltres ens serveix també com a experiència per a detectar més bé quines millores en accessibilitat podem aplicar a l’estació i als esdeveniments”.

A la jornada han participat infants de diferents associacions del país com ara l’AMMA (Associació de Malaties Minoritàries d’Andorra), AUTEA (Associació del trastorn de l’espectre de l’Autisme d’Andorra), l’ASDA (Associació per la Síndrome de Down d’Andorra), AUFARE (Associació d’usuaris, familiars i representats legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell), i Hi arribarem!





World Snow Day centrat en els valors de la candidatura

La candidatura per a aconseguir els Campionats del Món d´Esquí Alpí el 2029 treballa amb una visió de l’esdeveniment que fixa dos pilars essencials. D’una banda, la inclusió, amb la voluntat de convertir l’estació i el país en font d’inspiració per a diferents col·lectius gràcies a la millora de productes, serveis i infraestructures integradores i accessibles que permetin eliminar barreres i fomentar la inclusió social i la igualtat de oportunitats. I de l’altra, l’esquí i la salut amb l’objectiu de promoure des de la primera infància els hàbits saludables que aporta la pràctica esportiva, fomentant també la formació continuada cap a l’esquí professional i d’elit.