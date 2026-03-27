Sessions de tests, a Àustria, per a Joan Verdú

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha estat aquesta setmana a Àustria per a realitzar tests de material una vegada finalitzada la temporada amb la intenció de treballar els paràmetres tècnics de cara a la pròxima. L’andorrà va esquiar a Reiteralm durant dues jornades per a provar els esquís Van Deer i avançar feina de cara a l’estiu. També es va aprofitar per a anar a la fàbrica de Van Deer, on es va fer el motlle per a les botes de la pròxima campanya.
Durant les sessions d’esquí es van agafar dades de crono i de comportament del material en situació de cursa, per tal de treballar els paràmetres i aconseguir el millor rendiment possible.
“És un bon moment per a fer aquests tests perquè estic fresc, perquè tinc bones sensacions físiques i perquè hi ha molt feeling. Aniran molt bé de cara a l’estiu. La idea és aprofitar sempre aquesta època de l’any per fer molts tests i avançar el màxim possible per a la pretemporada”, ha explicat Joan Verdú.