Avancen els treballs per a la posada en marxa del 112 amb la licitació dels serveis de consultoria i enginyeria per a la direcció de projecte i la gestió tècnica

El projecte per a tenir un Centre Nacional d’Emergències vinculat al número genèric de 112 continua avançant. El Govern ha obert a licitació els serveis de consultoria i enginyeria per a la direcció de projecte i la gestió tècnica per a la posada en funcionament el servei. Aquesta empresa serà l’encarregada de fer el seguiment i la supervisió dels treballs per a fer realitat el projecte, amb l’objectiu de garantir-ne la correcta execució d’acord amb els terminis, els recursos i els estàndards de qualitat establerts. També ha d’incloure l’anàlisi i la gestió dels riscos, així com la coordinació i supervisió global dels diferents equips i parts implicades, per a assegurar una transmissió adequada de la informació i una presa de decisions coordinada i consensuada.
Així, l’empresa adjudicatària haurà de proporcionar una metodologia sòlida, adaptada i estandarditzada de realització que permeti, d’una banda, acompanyar a Protecció Civil i al Govern en les diferents fases i, d’altra banda, garantir l’eficiència i l’alienació dels treballs amb els objectius estratègics establerts tot prioritzant la qualitat, l’adaptació a les necessitats del projecte, la disponibilitat dels equips de treball i l’excel·lència tècnica.
El concurs públic és internacional i les empreses poden descarregar-se el plec de bases a través de la Plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, un cop publicat el concurs al BOPA aquest dimecres, 1 d’abril. El termini per a presentar ofertes estarà obert fins al 24 d’abril.
Cal recordar que el servei 112 constitueix una infraestructura d’alt interès públic, directament vinculada a la seguretat i a la protecció de la població. Tal com va destacar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la presentació del projecte, aquest és “ambiciós i estratègic amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del risc, la coordinació dels recursos disponibles i la capacitat de resposta efectiva davant les emergències”. El futur Centre Nacional d’Emergències, tal com ja es va explicar quan es va signar el conveni amb Andorra Telecom, s’ubicarà a la primera planta de l’edifici Nexus i la posada en funcionament del Servei d’Atenció de Trucades d’Emergència, a un únic telèfon d’emergències, 112, i del Centre Nacional d’Emergències està previst per l’any 2027.