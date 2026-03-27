En marxa la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia engegarà aquest dissabte, 28 de març, una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues coincidint amb les vacances de Pasqua amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. Els controls específics s’efectuaran tant de dia com de nit i fins el 12 d’abril en diferents punts de la xarxa viària. Aquesta és la primera campanya de Seguretat Viària d’aquest 2026 i, com en el cas de les anteriors, segueix el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior a proposta de la Policia.
El propòsit principal és dissuadir i prevenir les conductes de risc per a millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. Així mateix, el fet d’anunciar els controls respon a la voluntat de continuar conscienciant la ciutadania dels perills de l’alcohol i les drogues al volant, riscos que poden suposar conseqüències molt greus tant per als conductors que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.
Durant aquest 2026, la Policia farà tres campanyes més contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues i n’ha previst altres cinc per detectar, controlar i prevenir diferents imprudències en matèria de seguretat viària amb la voluntat ferma de continuar incidint en la responsabilitat de respectar el Codi de la Circulació per tal d’evitar accidents. Aquestes cinc campanyes es faran en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies.
Límits penals i administratius
La detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol s’efectua a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86, en el cas dels conductors no professionals, i entre 0,51 i 0,56, en el cas dels professionals, no es practiqui la detenció, la Policia sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control.
Pel que fa a la via administrativa, se sancionarà els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posarà a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.
El marge d’error dels etilòmetres no s’aplica en cas que la prova d’alcoholèmia sigui en sang. En aquest supòsit, els límits penals se situen en els 0,80 i el 0,50.
Conseqüències administratives i penals
La infracció administrativa pot incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos, a més d’una sanció de 400 euros. Les mateixes conseqüències s’aplicarien a conductors no professionals.
Per als conductors professionals, superar els límits de la responsabilitat penal pot suposar, a més de la detenció, una multa de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec també durant un màxim de quatre anys. Per als conductors no professionals, podria comportar una multa de 300 a 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís de conduir fins a tres anys.
La conducció sota els efectes de les drogues també suposa la comissió d’un delicte menor que comporta la suspensió del permís de conduir.
La Policia també detindrà tots els conductors que es neguin a fer-se la prova. En aquest cas, la pena de presó o arrest pot ser de fins a un any, la multa pot anar de 600 a 3.000 euros -de 1.200 a 6.000 euros per a conductors professionals- i pot significar la retirada del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.
El Cos recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Per tant, si superen el límit penal, se’ls ha d’arrestar.
Un cop més, la Policia fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per a evitar que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.