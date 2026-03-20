S’elimina el carnet de pescador com a document acreditatiu

El Govern ha aprovat la supressió del carnet de pescador, per la qual cosa, a partir d’ara ja no caldrà disposar ni tampoc s’expedirà més aquest document acreditatiu per a poder practicar la pesca. Amb aquesta mesura, el Govern simplifica els tràmits administratius i elimina obligacions que han quedat obsoletes, tot mantenint les garanties de control i protecció del medi aquàtic. A més, la mesura se suma a la decisió d’eliminar el carnet de caçador que ja es va dur a terme fa uns mesos.
La decisió dona resposta a l’acord adoptat per la darrera Comissió de Seguiment de la Pesca i, per tant, es pren de manera consensuada amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP). A més, la decisió s’emmarca en l’actualització de la normativa prevista a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic.
La desaparició del carnet s’explica per l’evolució dels sistemes d’identificació. Avui dia, amb documents oficials, com les llicències de pesca i caça, i noves eines com la Cartera Digital, ja no és necessari disposar d’un carnet específic.