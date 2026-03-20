El Govern renova a Pilar Serrano com a representant de l’Executiu al consell d’administració de la CASS

El Govern ha decidit renovar Pilar Serrano com a representant de l’Executiu al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Serrano va ser nomenada el 2022 i el Govern ha acordat nomenar-la, novament, per a un segon mandat. Actualment, els quatre representants del Govern al Consell d’Administració de la CASS són Marc Galabert –que ostenta el càrrec de president de la CASS–, Carla Guerrero, Pilar Serrano i Jordi Cinca.
El consell d’administració és l’òrgan màxim de representació i d’administració de la CASS. Els membres tenen un mandat d’una durada de quatre anys i poden ser renovats en el càrrec només per un mandat consecutiu. Està compost per quatre membres nomenats pel Govern, dos membres representants dels assalariats i assimilats, un membre representant de les pensionistes i un altre escollit en representació dels empresaris i de les persones que duen a terme una activitat per compte propi.