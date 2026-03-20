Dos turistes arrestats per accedir al país amb droga i un home per estomacar al seu germà

Quant a delictes contra la salut pública, agents del servei de Policia han detingut, a la frontera francoandorrana, un turista de 23 anys que es trobava en possessió de 0,3 grams de cocaïna i 0,55 grams d’haixix. També, en aquest cas a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, el servei de l’ordre va arrestar un turista de 28 anys amb 0,65 grams de cocaïna.
Finalment, en un altre tipus de delictes, aquest passat dijous, a la nit, a Andorra la Vella, un turista de 42 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’home hauria agredit el seu germà al domicili d’aquest, on havia vingut a passar uns dies.