S’avança la quota de la temporada d’hivern 2025-2026 amb 4.995 autoritzacions d’immigració

Per tal de poder garantir un bon funcionament de les empreses del país durant la temporada d’hivern, l’època de major activitat econòmica de l’any, el Govern ha aprovat aquest dimecres les quotes especials d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2025-2026. En concret, s’ha donat llum verda a un total de 4.995 permisos, una xifra idèntica a l’acordada la passada temporada d’hivern, basada en el consum real del contingent que va ser de 5.224 treballadors.
Com és habitual, es preveu que la xifra per a la present temporada –que compta amb el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social (CES)– es pugui ampliar, si s’escau, un 30% com és habitual arribant als 6.494 permisos.
Entrant al detall, del total d’autoritzacions de temporada 2025-2026, 3.366 corresponen al sector hoteler -incloent els establiments hostalers de les estacions d’esquí-, 1.009 a treballadors de les pistes d’esquí, 45 a agències de viatges, 455 comerços en general (inclòs el lloguer de material esportiu i les activitats immobiliàries) i 120 al sector de la neteja.
Tenint en compte l’experiència de la passada temporada d’hivern, el període de vigència de les autoritzacions no és el mateix per tots els sectors. Així doncs el període de vigència dels Reglaments de quota especial del sector hoteler i del sector de les empreses de neteja i bugaderia, molt lligat a l’hoteleria, s’allargarà fins al dia 15 de juny de 2026, mentre que per als altres tres Reglaments de quota especial, la vigència de les autoritzacions finalitzarà el dia 3 de maig de 2026. Les sol·licituds en el marc de les quotes de temporada d’hivern es podran presentar fins al dia 31 de març de 2026.