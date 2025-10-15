Pas decisiu a la desviació de la Massana – Ordino amb l’adjudicació de la penúltima fase de les obres

Per a avançar amb la construcció d’un dels projectes viaris claus per al país i llargament reivindicats, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació del tram 4 de la desviació de la Massana – Ordino per un import de 8.031.961,61 euros a l’empresa UTE Cevalls-Copsa Desviació Massana Tram 4. El traçat connecta el pont de Palanques amb el telecabina massanenc i té una distància de 330 metres de longitud. Aquesta fase consta de dues parts diferenciades: un primer tram a cel obert de 216 metres de longitud i 15 metres d’amplada, i un segon en viaducte de 114 metres de longitud. La previsió és que l’execució dels treballs sigui de vint mesos.
A més, l’Executiu ha donat llum verda a la licitació del darrer tram d’aquesta infraestructura. Es tracta dels sectors 1 i 2 del tram 5 que dona accés entre la Farga Rossell i el punt conegut com el “Pont de Giberga”, on es construirà la nova rotonda que connectarà amb la carretera general 3 direcció Ordino.
D’aquesta manera, s’avança en fer realitat una infraestructura clau per a descongestionar el trànsit del centre de la vila, i per a millorar la qualitat de vida de tots els residents del país, i sobretot als veïns i veïnes dels pobles de la Massana, l’Aldosa, d’Anyós, i de la parròquia d’Ordino. La previsió és que el 2027 estigui enllestida la desviació.
Sobre el terreny, les obres s’estan executant dins el calendari previst. S’està treballant en tres fases diferents del projecte amb una inversió de més de 26 milions d’euros. Entrant al detall, es tracta del tram 2, que connecta al revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor i que té una longitud de 610 metres, el tram 3, que preveu el creuament del riu Valira del Nord, des del tram 2 i fins a la zona de Palanques amb una distància de 500 metres. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona de l’edifici del Comú; i, el tram 5.3 que comprèn un recorregut de 240 metres, entre el pont de les Palanques i el pont dels Bombers, sota la Farga Rossell.