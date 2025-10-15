L’eixamplament de la CG-2, a Canillo, per a reforçar la seguretat a l’altura de la Trava s’adjudica per 9,4 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació d’una de les millores viàries més destacades de la legislatura. Es tracta de l’acabament de l’eixamplament de la carretera general 2 (CG-2) entre la cascada de Canillo i l’Aldosa de Canillo, coneguda com la zona de la Trava que s’ha adjudicat per un import de 9.441.091,49 euros a l’empresa UTE Pidasa-Progec Bordes de l’Aldosa. Amb aquesta intervenció es reforça la seguretat d’aquest punt conflictiu de la xarxa viària.
Amb aquesta, les tres infraestructures viàries clau de la legislatura ja estan adjudicades, dues de les quals ja estan en marxa com són les desviacions de la Massana – Ordino i de Sant Julià de Lòria, amb el túnel de Rocafort. La previsió és començar les obres durant l’hivern, per les zones sense afectació al trànsit, amb una durada d’un any i mig, fins a l’estiu de 2027.
Amb aquesta actuació es reforça la seguretat en aquest punt crític de la xarxa viària. El tram que es licita té una longitud de 655 metres, corresponent als sectors 1 i 2, i dona continuïtat als sectors 3 i 4 que ja es van millorar i ja estan oberts al trànsit. Tal com passa en els trams 3 i 4, es preveu tres carrils de circulació, dos en sentit ascendent i un descendent, una voravia de dos metres pel costat riu, i un voral per als ciclistes en sentit ascendent. El projecte també contempla un tram de galeria de serveis, així com dos viaductes. A més, s’ha inclòs la revegetació d’espais de sobreample de la carretera general, així com la creació d’accessos per als vianants entre la CG-2 i el riu.
En aquesta sessió, l’Executiu també ha aprovat l’adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres d’eixampla i rectificació de la CG-2 per un import de 148.650,87 euros a l’empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU.