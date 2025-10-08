S’avança en el treball sobre les mesures paramètriques per a preservar la sostenibilitat de les pensions

La Comissió Legislativa de seguiment i sostenibilitat de les pensions de la CASS s’ha reunit, aquest dimecres, per a seguir treballant les reformes necessàries per a garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini. Actualment, s’estan estudiant les mesures paramètriques ja establertes la passada legislatura: l’augment de les cotitzacions de manera progressiva i adaptada a la situació econòmica del país; fixar un topall a les pensions i a les cotitzacions, tant les màximes com les mínimes; i augmentar de manera progressiva en el temps l’edat de jubilació.
La Comissió ha demanat simulacions de com milloraran aquestes mesures paramètriques la situació de les pensions de jubilació de la població d’Andorra. Ara es troben en fase d’estudi. Un cop pactada la naturalesa, condicions i impacte de cada mesura, fet que es confia que es farà els pròxims mesos, cada grup parlamentari farà la seva valoració política al respecte.
Paral·lelament, la Comissió està fent una tasca d’anàlisi a llarg termini, relacionada amb mesures de caràcter força més estructural, com és el cas de la introducció d’un pilar de comptes individuals per cotitzant, que seria gestionat des del sector públic.