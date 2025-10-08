Bons resultats del Rítmica GAEE en els darrers compromisos

Aquestes darreres jornades el Club Rítmica GAEE ha estat participant en diferents competicions fronteres enllà. La major part de les proves s’han disputat en municipis catalans com Barcelona, Santa Coloma de Farners, Bellpuig i El Vendrell. A més, algunes de les les gimnastes de l’entitat també es van desplaçar fins a la localitat castellana de Torrijos (província de Toledo). Entre totes les competicions diverses de les esportistes del Rítmica GAEE van aconseguir fer medalla.
– Ariadna Salinas: un or i un quart lloc.
– Nolwenn Brard: un bronze i un quart lloc.
– Lluna Garrido: 7a classificada.
– Alisa Kantsebovska: un or, una plata i una quarta posició.
– Sarah Raguig: un bronze i un quart lloc.
– Judith Aybar: dos ors i una 7a plaça.
– Nil Periago: dos ors, una plata i un quart lloc.
– Carla Castillo: una plata.
– Anaïs Viana: dos ors, una plata, un bronze i una quarta posició.
– Adara Aguilar: tres plates, un bronze i una cinquena plaça.
– Conjunt prebenjamí blau: tres ors i un quart lloc.
– Conjunt prebenjamí rosa: una plata.
– Conjunt aleví: tres ors i un bronze.
– Conjunt júnior: una plata i un quart lloc.