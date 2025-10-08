S’aprova el finançament públic per part de la CASS dels actes podològics ambulatoris per a les persones amb diabetis

El Govern ha decidit ampliar la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a poder fer créixer la cobertura d’actes a les persones que pateixen diabetis. Per aquest motiu, el Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions per al finançament públic dels actes de podologia ambulatòria per a aquest col·lectiu. La inclusió a la cartera de la CASS d’aquests serveis es farà efectiva el 3 de novembre.
La diabetis mellitus és una malaltia crònica d’elevada prevalença amb un impacte sanitari i social important i l’atenció podològica ambulatòria resulta essencial per a la prevenció, la detecció precoç i el tractament adequat de les complicacions podològiques associades a la diabetis.
Així, la CASS cobrirà el 75% de la visita anual de cribratge per a totes les persones diabètiques, amb una tarifa de 27,6 euros, amb l’objectiu de determinar el nivell de risc de complicacions del peu (4 nivells diferents). I, un cop feta aquesta visita, també quedaran cobertes per la Caixa amb un 75% fins a 4 visites anuals, amb un cost de 23 euros per visita, per a dur a terme el tractament podològic. El nombre de visites que tindran cobertura pública s’establirà en funció del nivell de risc estipulat en el cribratge. Aquests actes es faran en coordinació amb la Unitat de Diabetis de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) i els centres d’atenció primària especialment en els nivells de més complexitat.
Per a accedir a aquesta prestació, els usuaris han de disposar d’una prescripció mèdica efectuada per part del metge referent, del metge especialista que gestiona la malaltia diabètica o del professional d’infermeria del centre d’atenció primària o de la Unitat de diabetis de l’hospital.
La cobertura d’aquests actes de podologia ambulatòria per a persones amb diabetis no substitueix els actes de podologia que s’efectuen a les persones majors de 65 anys en els centres d’atenció primària, que continuaran funcionant de la manera habitual.
Per a poder accedir a la cobertura dels actes de podologia ambulatòria per a persones amb diabetis, caldrà dur a terme aquests actes en els consultoris de podologia amb professionals conveniats per la CASS. Per aquest motiu, el Govern també ha aprovat la modificació del Reglament d’acreditació dels professionals de la salut per a signar un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que estableix que els professionals de la podologia que vulguin prestar aquest servei amb finançament públic han de signar un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i de forma prèvia han d’estar degudament acreditats pel Ministeri de Salut.
Finalment, amb l’objectiu de garantir una bona aplicació de la normativa, s’ha establert la realització d’una avaluació global dels resultats de la incorporació d’aquests actes de podologia en la cartera de serveis, en finalitzar el primer any i també de manera periòdica.