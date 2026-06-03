S’aprova el Reglament de la Comissió per al foment de l’accessibilitat

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de la Comissió per al foment de l’accessibilitat, que regula el funcionament, les funcions i la composició d’aquest òrgan previst a la Llei d’accessibilitat universal. Entre les seves funcions principals destaquen l’assessorament al Govern, la promoció de l’accessibilitat universal, l’avaluació del compliment de la normativa i la sensibilització de la societat. En aquest sentit, es preveu que la Comissió elabori, cada tres anys, un informe sobre la situació de l’accessibilitat, amb una proposta d’actuacions ordenades per grau de prioritat.
Pel que fa a la composició, el Reglament garanteix una representació transversal amb participació del Govern, els comuns, les entitats de persones amb discapacitat, la gent gran, els col·legis professionals i el sector empresarial. Amb aquesta aprovació, «el Govern reforça el desplegament de la Llei i consolida l’accessibilitat universal com un eix clau per garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió de tota la ciutadania», indiquen des de l’Executiu.