Tanca per jubilació el quiosc de l’avinguda Pau Claris de la Seu

El quiosc de l’avinguda Pau Claris de la Seu d’Urgell deixa de vendre premsa i revistes des d’aquest dimecres. Així ho ha confirmat Lourdes Obiols, que ha estat la responsable de l’establiment al llarg dels darrers 21 anys. Tot i que el local està disponible per a un possible traspàs, de moment no ha trobat cap persona interessada a fer-se’n càrrec i, atès que li ha arribat l’edat per a jubilar-se, finalment, n’abaixa la persiana.
El negoci també és conegut com a Quiosc Cucurulls, atès que durant molts anys i fins al gener de 2005 va ser propietat de Juanita Cucurulls. Aquell any Obiols el va adquirir com a autònoma i, després de dues dècades d’activitat, al llarg d’aquests darrers mesos ja va comentar als clients la previsió de tancar-lo a curt termini. Una voluntat que es compleix ara. D’aquesta manera, i en espera de si torna a obrir més endavant, de moment la Seu es quedarà sense l’últim quiosc de premsa en ple carrer que hi ha en actiu a la Seu, després que anteriorment ja va tancar el del passeig Joan Brudieu sense trobar relleu.
En una entrevista a RàdioSeu, Lourdes Obiols ha subratllat que a ella i a la seva família els «sap greu» que el local quedi tancat, si bé indica que en aquests mesos no han trobat ningú que li vulgui donar «continuïtat». Davant aquest fet, impensable ara fa pocs anys, Obiols ha volgut reflexionar sobre les possibles causes que han motivat aquesta situació i ho atribueix especialment a que «la lectura en paper ha anat una mica de baixa», tant en diaris com en revistes, i que tot i que hi ha algunes publicacions diàries i periòdiques que es mantenen bé, n’hi ha d’altres amb les que han notat més clarament aquesta davallada.
Per tal de diversificar els ingressos, els darrers anys també han estat punt de venda de Loteries de Catalunya. La fins ara encarregada recorda que «ja tenim edat per a jubilar-nos» i que, de fet, el seu marit, que l’ha ajudat en tots aquests anys al quiosc, ja fa temps que es va jubilar i serà a partir d’ara quan podran gaudir més del temps lliure.