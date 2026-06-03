L’Executiu aprova el Projecte de Llei del Col·legi Oficial dels Agents i Gestors de la Propietat Immobiliària

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Projecte de Llei del Col·legi Oficial dels Agents i Gestors de la Propietat Immobiliària. El text dona resposta a la necessitat real d’ordenació professional, seguretat jurídica i protecció dels destinataris dels serveis d’intermediació immobiliària; en un context en què l’agent i gestor de la propietat immobiliària ha esdevingut, al llarg dels anys, una figura important en el desenvolupament econòmic del país, especialment arran de l’augment de la construcció i de les transaccions dutes a terme.
Amb l’aprovació d’avui, s’actualitza una llei que no havia tingut cap adaptació des del 2000, data a partir de la qual es va regular la professió de l’agent i gestor de la propietat immobiliària. En aquest sentit, el Projecte de llei respon a dos grans factors: per una banda, a una petició del sector d’adaptar la llei a requisits més professionals, i per l’altra, a la necessitat d’ordenar una activitat professional amb una incidència forta en l’economia.
La norma també defineix amb precisió la professió d’agent i gestor de la propietat immobiliària, delimita el seu àmbit d’actuació respecte d’altres professions titulades, i estableix els requisits d’accés i exercici. També refunda el Col·legi Oficial, regula els drets, els deures, les responsabilitats i les garanties aplicables als professionals.
El Projecte de llei també vol reforçar la qualitat dels serveis professionals, la prevenció de l’intrusisme, i l’adaptació a les transformacions dels darrers 25 anys i les noves obligacions legals generades com són: la protecció de dades, la prevenció del frau, la lluita contra el blanqueig de diners o el finançament del terrorisme.
Es tracta d’un text que prepara el sector immobiliari pels reptes actuals a escala de legislació, de professionalització, protecció del consumidor i seguretat jurídica.