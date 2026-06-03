L’Executiu aprova el Projecte de Llei del Col·legi Oficial dels Agents i Gestors de la Propietat Immobiliària

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In: Economia
Vista del nucli poblat de la vall central
Vista del nucli poblat de la vall central (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Projecte de Llei del Col·legi Oficial dels Agents i Gestors de la Propietat Immobiliària. El text dona resposta a la necessitat real d’ordenació professional, seguretat jurídica i protecció dels destinataris dels serveis d’intermediació immobiliària; en un context en què l’agent i gestor de la propietat immobiliària ha esdevingut, al llarg dels anys, una figura important en el desenvolupament econòmic del país, especialment arran de l’augment de la construcció i de les transaccions dutes a terme.

Amb l’aprovació d’avui, s’actualitza una llei que no havia tingut cap adaptació des del 2000, data a partir de la qual es va regular la professió de l’agent i gestor de la propietat immobiliària. En aquest sentit, el Projecte de llei respon a dos grans factors: per una banda, a una petició del sector d’adaptar la llei a requisits més professionals, i per l’altra, a la necessitat d’ordenar una activitat professional amb una incidència forta en l’economia.

La norma també defineix amb precisió la professió d’agent i gestor de la propietat immobiliària, delimita el seu àmbit d’actuació respecte d’altres professions titulades, i estableix els requisits d’accés i exercici. També refunda el Col·legi Oficial, regula els drets, els deures, les responsabilitats i les garanties aplicables als professionals.

El Projecte de llei també vol reforçar la qualitat dels serveis professionals, la prevenció de l’intrusisme, i l’adaptació a les transformacions dels darrers 25 anys i les noves obligacions legals generades com són: la protecció de dades, la prevenció del frau, la lluita contra el blanqueig de diners o el finançament del terrorisme.

Es tracta d’un text que prepara el sector immobiliari pels reptes actuals a escala de legislació, de professionalització, protecció del consumidor i seguretat jurídica.

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