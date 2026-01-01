Salvador Anibal Torres Apablaza, primer nadó de 2026 nascut a Andorra

Poc abans de les cinc de la matinada (04:53 hores) ha nascut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell el primer nadó de l’any 2026 al Principat d’Andorra. Es tracta de Salvador Anibal Torres Apablaza, un infant que en el moment de venir al món ha pesat 4 quilos i 20 grans. Tant el bebè com la mare es troben en bon estat de salut.
Els pares són residents a la parròquia de la Massana. Pel que fa a la mare es diu Camila Anakena Apablaza Ahumada, mentre que el pare s’anomena Juan Felipe Torres Maureira.