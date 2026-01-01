La tradició de llençar mobles per la finestra per Cap d’Any

Un home fent la intenció de llençar una cadira per la finestra (Getty Images)
Quan es pensa en les celebracions de Cap d’Any, la majoria imaginem campanades, festes o brindis amb cava. Però, a Sud-àfrica, en particular a ciutats com Johannesburg i Cape Town, hi ha una tradició molt diferent: llençar mobles i electrodomèstics vells per la finestra per acomiadar l’any. Aquesta pràctica, coneguda com a “spring cleaning” o “neteja de primavera” en sentit figurat, consisteix a desfer-se de tot el vell i innecessari llençant-lo literalment des de les finestres dels pisos. Sofàs, llits, armaris i fins i tot televisors han estat vistos caient als carrers, tot enmig de la festa i els petards que marquen la transició cap al nou any.

La tradició té arrels culturals i socials. Es creu que llençar els objectes antics simbolitza deixar enrere tot el que és negatiu o problemàtic de l’any que acaba i començar de zero amb el nou any. També reflecteix un cert caràcter festiu i irreverent, molt present en algunes comunitats urbanes sud-africanes. Malgrat ser perillosa i il·legal en molts casos, la pràctica continua viva en alguns barris, especialment entre els joves que busquen celebrar amb un gest espectacular i simbòlic.

Els serveis municipals i les autoritats locals sovint recorden als ciutadans els riscos d’aquesta tradició, ja que pot provocar accidents greus i danys materials. Tot i això, cada any continuen apareixent imatges de mobles caient pels carrers, convertint-se en un fenomen mediàtic que sorprèn els visitants i es fa viral a les xarxes socials.

