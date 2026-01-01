La tradició de llençar mobles per la finestra per Cap d’Any

Quan es pensa en les celebracions de Cap d’Any, la majoria imaginem campanades, festes o brindis amb cava. Però, a Sud-àfrica, en particular a ciutats com Johannesburg i Cape Town, hi ha una tradició molt diferent: llençar mobles i electrodomèstics vells per la finestra per acomiadar l’any. Aquesta pràctica, coneguda com a “spring cleaning” o “neteja de primavera” en sentit figurat, consisteix a desfer-se de tot el vell i innecessari llençant-lo literalment des de les finestres dels pisos. Sofàs, llits, armaris i fins i tot televisors han estat vistos caient als carrers, tot enmig de la festa i els petards que marquen la transició cap al nou any.
La tradició té arrels culturals i socials. Es creu que llençar els objectes antics simbolitza deixar enrere tot el que és negatiu o problemàtic de l’any que acaba i començar de zero amb el nou any. També reflecteix un cert caràcter festiu i irreverent, molt present en algunes comunitats urbanes sud-africanes. Malgrat ser perillosa i il·legal en molts casos, la pràctica continua viva en alguns barris, especialment entre els joves que busquen celebrar amb un gest espectacular i simbòlic.
Els serveis municipals i les autoritats locals sovint recorden als ciutadans els riscos d’aquesta tradició, ja que pot provocar accidents greus i danys materials. Tot i això, cada any continuen apareixent imatges de mobles caient pels carrers, convertint-se en un fenomen mediàtic que sorprèn els visitants i es fa viral a les xarxes socials.