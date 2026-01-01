Cap d’Any tràgic a Suïssa: desenes de morts en un resort d’esquí

Algunes desenes de persones han mort i un centenar han quedat ferides, moltes dels quals amb cremades greus, en una explosió en un bar de l’estació d’esquí de Crans-Montana, al cantó de Valais, a Suïssa, la nit de Cap d’Any. Les autoritats encarregades de la investigació que s’ha obert per a determinar les circumstàncies del sinistre no han donat una xifra més concreta, fins que no s’hagin identificat totes les víctimes i s’hagi informat els familiars. Així ho ha publicat a primera hora del matí el mitjà digital 3Cat.
La deflagració ha passat a dos quarts de dues de la matinada en un conegut establiment anomenat Le Constellation, molt freqüentat per turistes, que en el moment del sinistre estava molt concorregut per la celebració del Cap d’Any. Segons la Policia, hi havia més de 100 persones.
Segons la Ràdio i Televisió Suïssa (RTS), l’establiment tenia un aforament de fins a 400 persones. Una, o diverses explosions, han desfermat un violent incendi, que ha destruït tot l’establiment. El mateix mitjà públic apunta que l’explosió s’hauria produït al soterrani del bar.
En imatges publicades a les xarxes socials i mitjans de comunicació suïssos es veu el local en flames, on han acudit diverses dotacions d’emergència de bombers i policia amb helicòpters i ambulàncies.
Tal com relata 3Cat, la principal hipòtesi és que hagi estat un accident provocat per l’ús de pirotècnia durant la celebració, malgrat que s’havia prohibit per la sequera.