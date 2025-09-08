Salutació del copríncep francès per la diada de Meritxell

Meritxell, celebració de la unitat i invitació a la solidaritat.
Benvolguts andorrans, i tots vosaltres, residents, que participeu en la vida i el futur d’aquest país.
Amb aquest missatge, malgrat la distància, desitjo unir-me a vosaltres en la celebració de la Santa patrona de les Valls d’Andorra, Nostra Senyora de Meritxell, tan important dins els nostres cors.
Tot i que aquesta celebració conserva un component espiritual innegable, ens connecta tant amb les nostres tradicions com amb la nostra història; amb el seu calendari particular, que marca el retorn dels escolars a les seves aules, la represa de l’agenda institucional i l’activitat econòmica després de les vacances d’estiu, també ens projecta cap al futur. Recordant-nos la importància de complir aquests terminis, com sempre ha fet Andorra, amb esperit de solidaritat i unitat.
L’esperit de solidaritat, aquest alè que ens uneix contra l’adversitat, s’expressa amb freqüència. Al més alt nivell, quan l’Estat contribueix voluntàriament a diversos Fons i Programes de les Nacions Unides en l’àmbit de la cooperació internacional o el desenvolupament sostenible; O quan envia unitats nacionals de bombers a la primera línia dels incendis que colpegen tan durament els seus veïns aquest estiu. Però també quan els ciutadans, individualment, es mobilitzen amb les seves donacions, a través de la Creu Roja, per a ajudar les víctimes de les inundacions de València o les del cicló que va patir Mayotte a finals de l’any passat.
La unitat, aquesta apreciada certesa que junts podem arribar més lluny, segueix sent més essencial que mai. L’actualitat internacional ens en dona molts exemples, que mostren que en un món temptat de replegar-se en si mateix, les respostes unides sempre ofereixen més força. Una unitat, en el cor del lema d’Andorra i que, sens dubte, ha contribuït tant a la seva permanència, de la qual el nostre país ha de seguir nodrint-se per a afrontar les dificultats que té per davant.
Per tant, amb el mateix esperit d’unitat, hem de continuar responent a les necessitats dels més vulnerables. Ja siguin els nostres padrins que, afortunadament, veuen augmentar la seva esperança de vida, per a aconseguir que vivint més temps no visquin pitjor; en aquest sentit, només podem donar la benvinguda a les últimes obertures de centres de dia que permeten ampliar la xarxa del país, apropant-se d’aquest públic visqui on visqui. M’alegro també de la propera obertura d’un hotel destinat a acollir persones en dificultats; és en la unitat i la solidaritat que es forja l’essència d’un país.
Finalment, no puc deixar de costat la qüestió de l’habitatge, tan present en el debat i al centre de tantes preocupacions dels nostres conciutadans. Andorra, com tants altres països del continent i del món, s’enfronta a una crisi, sens dubte fruit de múltiples raons i que, com a tal, no pot requerir una resposta única ni immediata. Segueixo de molt a prop el compromís del Govern, així com del conjunt de les institucions i de les forces vives del país, per a donar respostes que permetin que aquest mercat pugui ser més accessible. A l’espera que aquestes mesures produeixin els resultats esperats, mantinguem-nos units i mobilitzats a favor de solucions innovadores i humanes per a un habitatge digne per a tothom, al voltant d’un model sostenible, preservant la justícia social, la inclusió i la vitalitat de les nostres Valls
La Festa de Meritxell és gaudir de trobar-se junts, impulsats per un ideal i al voltant d’un projecte de país. Continuem demostrant que Andorra, més enllà de les seves dimensions, segueix sent un gran País, unit i solidari, obert a Europa i al món. Tots aquests són valors que celebrem avui i que han de seguir guiant els nostres passos tots els dies de l’any.
Esperant tenir el plaer de retrobar-nos ben aviat, us desitjo un molt feliç Dia de Meritxell en companyia dels vostres éssers estimats.
Emmanuel Macron
Copríncep del Principat d’Andorra