Salutació del Copríncep episcopal per la diada de Meritxell

La Mare de Déu ens convoca a casa seva
La Mare de Déu de Meritxell, la Mare i Protectora del Principat d’Andorra, sempre ens convoca a casa seva el 8 de setembre, però també al llarg de l’any, per a guiar-nos i unir-nos, fent camí junts tots els andorrans.
Des del “senyal de la gavernera“, aquell roser silvestre que va florir en ple hivern, que ens acompanya i ens sorprèn amb el miracle constant de la seva guia i protecció. Si un roser floria a l’hivern, és que el poder de Déu i de la seva Mare, la Verge Maria, és més gran que totes les foscors que ens puguin assetjar. “A Déu, res no li és impossible!”, li fou dit a Maria en l’Anunciació, i aquesta fe ens ajuda a anar endavant, a fer camí de fe, d’esperança i de caritat i a mantenir els compromisos i responsabilitats, enfortits per l’ajuda del bon Déu.
Meritxell 2025 s’inscriu dins l’Any Jubilar amb el lema “Pelegrins d’esperança”: el poble andorrà en la festivitat de la Mare de Déu de Meritxell renova la seva fe, aprofundeix en els seus compromisos i reviu amb intensitat l’esperança i el consol. Vivim en un món ferit que afronta grans reptes: conflictes armats, crisi climàtica, desigualtats econòmiques i socials, i un creixent sentiment de desconnexió espiritual i de fort individualisme. En aquest context, l’esperança cristiana es presenta com un antídot davant el desànim i la desesperació. És la força que sosté els creients a l’hora d’enfrontar-se a les injustícies i al sofriment, sabent que Déu està actuant en la historia.
La Mare ens espera al seu Santuari-Basílica de Meritxell i vetlla per tots els andorrans i andorranes. Ella és la nostra Patrona i en la festa del 8 de setembre tot el que vivim al llarg de l’any li ho ofrenem amb humilitat i agraïment; especialment tots els nens i nenes que gaudeixen d’AINA i les seves famílies; així com tots els qui venen a aquest Santuari a experimentar l’abraçada de la Mare que sempre ens estima.
Que la Mare de Déu de Meritxell ens allargui la seva mà protectora, la nostra Bona Mare, que a tots coneix, que a tots consola i que a tots ens porta dins el seu Cor Immaculat. Bona festa de la Mare de Déu de Meritxell, que ens faci contemplar des del Roc de la Salve la bondat i l’amor del seu Fill Jesucrist.
Mons. Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra