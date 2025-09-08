Horòscop del 8 al 14 de setembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tindreu molts bons projectes de feina i moltes facilitats que pugueu portar a terme els vostres propòsits. La cosa està que anireu directe al gra i fàcilment descobrireu el camí més recta per a aconseguir el que voleu. Ja podeu anar endavant i no mirar enrere, i si vosaltres no podeu fer el que us proposin doneu la facilitat a una altra persona que segur que us ho agrairà molt. Sigueu feliços.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Continueu amb força sort, cosa que és important i bona, ja ho podeu aprofitar. Tindreu moments molt bons amb la família i també amb els amics, ara bé en el camp de la feina us hi haureu d’esforçar una mica més, que ho porteu tot una mica descontrolat i això no pot ser, que després les coses es compliquen, o sigui que ja ho sabeu, tot de molt bon rotllo, però una mica més de forces a treballar i ser a responsables.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Per a vosaltres les coses funcionaran millor si sabeu el què necessiteu, o sigui que al llarg d’aquests dies estaria bé que us programéssiu el que teniu pensat fer, que si aneu preparats segur que tot sortirà millor i serà més fàcil. De totes maneres, molta preocupació no l’heu de tenir perquè també tindreu com un sisè sentit que us ajudarà a tirar pel costat que us pot ser més beneficiós, però programeu-ho.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Estareu molt lluitadors i fàcilment trobareu la manera de saber lluitar pel que voleu, en el camp de la feina hi poden haver canvis que seran molt bons per a vosaltres i que cal que els tingueu en compte perquè encara que en un primer moment us sembli que no poden anar bé, us ben asseguro que poden ser bastant factibles, ara bé si és una bestiesa literal evidentment no la feu, que no cal jugar amb la feina.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Us heu de cuidar una mica perquè us venen alguns dies fluixos en tema de salut, no és per a preocupar-se molt, però sí que val la pena escoltar el vostre cos i fer-li cas que us ha de durar tota la vida i cal donar-li una mica del que necessita: descans, menjar bé i manyagues. Per altra banda, ho tindreu molt bé per a sortir amb els amics i anar una mica de festa de manera tranquil·la, no ho deixeu passar.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que tindreu molts dubtes i no sabreu que heu de fer fins l’últim moment, no heu pas de patir perquè tot us anirà bé i, el més important, tothom us entendrà perfectament, o sigui que si ho necessiteu no dubteu en parlar i fer saber el que us fa falta. El més probable és que algú del vostre entorn es posi malalt, l’haureu de cuidar i haureu d’estar al cas del que pugueu fer perquè estigui millor.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Hi haurà molta mandra en el camp de la feina, és com si no es pogués moure ni un dit i això no pot ser, us heu d’esforçar una mica més i donar més força a l’idea de que contra la mandra un bon bastó, sense fer-ho literal, que tampoc cal arribar a l’agressivitat. De totes maneres, si que us hi heu d’esforçar. Sort que les coses us somriuen i estareu molt contents a cada moment, feu que duri l’alegria.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Les coses relacionades amb el tema diners seran les que us afectaran més aquests dies i no parareu de pensar en el que us farà falta per a pagar el munt de coses que teniu al davant. No us precipiteu ni us poseu nerviosos, tot s’ha de calcular i sobretot s’ha de fer amb la calma i tenir molt present que les coses no s’arreglen en un obrir i tancar d’ulls, tot necessita el seu temps. Paciència i bons aliments.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Seran uns dies genials en el camp del sexe, sembla que tot es posi de cara en aquest aspecte i en principi això ja està bé. Ara bé, tampoc cal que en feu un abús que acabareu ben cansats i tampoc cal. Per altra banda, tindreu la necessitat d’estar molt en contacte amb gent diferent i obrir fronteres amb les amistats, no hi ha cap problema amb això sempre i quan estigueu contents i satisfets del que feu.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Ho tindreu molt bé per a anar a lligar i per a fer amics nous, però heu d’estar una mica centrats en el vostre aspecte de feina que les coses tenen ganes de donar-vos alguna sorpresa i convé que no estigueu distrets. Si podeu estar més al lloro de tot, millor, si aneu previnguts podeu evitar coses que després podrien ser complicades, o sigui que ulls ben oberts i ment desperta per tot el que passi.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Tindreu moltes ganes d’estar a casa sense fer massa cosa, allò de sofà i comandament se us posarà de perles, però no us deixeu dominar per la mandra que després pot ser un problema canviar de postura. Amb la feina les coses es poden girar de manera favorable si podeu tenir una mica més de paciència, heu de saber entrar en el moment adequat i tot anirà de primera, no us avanceu.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Per a vosaltres serà un repte trencar esquemes per a aconseguir algun premi d’alguna cosa, sincerament si tan sols us dediquéssiu a fer les coses amb ganes fins i tot vosaltres quedaríeu parats del que podeu arribar a fer, moltes vegades és la vostra falta d’autoestima la que us porta algun problema, us heu de deixar dominar per les sensacions i deixar-vos portar, podeu al·lucinar del que sou capaços de fer.