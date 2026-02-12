Salut organitza dues formacions per a reforçar la seguretat i la salut en els entorns d’oci

La promoció d’hàbits saludables i la prevenció del consum d’alcohol són dues línies estratègiques del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD). En aquest marc, el Ministeri de Salut ha impulsat aquest dimecres dues formacions que donen compliment a les accions preventives previstes pel Pla, amb l’objectiu de reforçar la seguretat i la salut en els entorns d’oci.
La primera formació, ‘Manual de supervivència: adolescència i oci nocturn’, va adreçada a famílies amb fills adolescents i té com a objectiu facilitar eines pràctiques per a millorar la convivència familiar, parlar de consum i oci nocturn sense alarmisme ni permissivitat, evitar respostes estigmatitzants i promoure un acompanyament coherent amb les necessitats dels adolescents i reforci el paper educatiu de les famílies com a referents.
“L’adolescència és una etapa de canvis, en la qual poden aparèixer situacions de risc. Per aquest motiu, des del Ministeri de Salut volem donar eines a les famílies, com a principal factor protector dels nostres joves, amb aquesta formació que posa l’accent en la importància de la comunicació, el reforç del vincle familiar i l’acompanyament des de la claredat, l’honestedat i el criteri”, ha relatat la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la primera de les sessions dirigides a les famílies, celebrada aquest dimecres a la tarda al Centre cultural de la Llacuna.
Està previst que aquest matí de dijous, 12 de febrer, se celebri una segona sessió de les 10 a les 12 hores, també en el mateix emplaçament. Entre les dues sessions, un centenar de pares i mares participaran en aquesta formació.
Taller de dispensació responsable d’alcohol
Dimecres al matí es va celebrar un taller de dispensació responsable d’alcohol adreçada a les persones que formen part de les comissions de festes o empreses de cada parròquia, encarregades de gestionar les barres de les festes majors.
Aquest taller ha tingut com a objectiu oferir informació rellevant sobre els efectes de les begudes alcohòliques, promoure que el consum d’alcohol sigui responsable, facilitar estratègies que contribueixin a dispensar begudes alcohòliques de forma responsable i dotar d’eines per a afrontar situacions d’emergència relacionades amb les intoxicacions, la violència o la conducció de vehicles entre d’altres.
La formació respon a les necessitats detectades en els entorns d’oci nocturn i ofereix estratègies per a crear espais més segurs, centrats en la dispensació responsable d’alcohol i la gestió preventiva de l’entorn. En aquest sentit, la secretària d’Estat de Salut ha destacat el compromís dels diversos comuns per a garantir la seguretat a les festes.
Aquesta formació té com a objectiu oferir un espai rigorós, segur i pràctic per a abordar, des d’una mirada preventiva, de reducció de riscos i no estigmatitzant, situacions relacionades amb el consum de substàncies i la participació dels adolescents en entorns d’oci nocturn, segons ha indicat l’especialista que ha impartit les dues formacions, Anton Uró, de l’entitat Mediare.