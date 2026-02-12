Igualtat de gènere: win-win per a homes, dones i empreses

Inés Echevarría, fundadora de Uttopy, experta en sensibilització corporativa i pionera a impulsar el microactivisme en les organitzacions, recorda que la igualtat de gènere és un alliberament tant per a dones com per a homes, alhora que un avantatge competitiu social i empresarial.
Una confusió que perjudica dones i homes
Durant anys, el debat sobre la igualtat de gènere s’ha vist entelat per la idea que existeix una polaritat entre el que beneficia a homes i dones. Aquesta confusió dificulta el diàleg en l’àmbit empresarial, especialment en empreses amb inèrcies patriarcals que arrosseguen un lideratge més jeràrquic i tradicional.
“Molts homes senten que el feminisme és una amenaça als seus drets i privilegis, quan en realitat és una oportunitat per a una vida més equilibrada i autèntica”, explica Inés Echevarría, fundadora de Uttopy. Aquest desequilibri es reflecteix tant en l’empresa com en la família: dones desvalorades i frustrades en entorns laborals rígids, homes desubicats i tibants en l’esfera domèstica. L’anomenat ‘divorci postvacacional’, que emergeix després de períodes de convivència intensa, no és un fenomen estacional aïllat, sinó un símptoma de l’esgotament del contracte patriarcal i de la urgència de redefinir els rols de gènere cap a models més horitzontals i inclusius.
El 70% dels homes reconeix sentir pressió per a complir amb expectatives socials de força, èxit i control segons dades de promón Global. Aquesta pressió de la masculinitat hegemònica té un alt impacte en els homes, en dificultar la connexió emocional, alimentar l’estrès crònic, i desconnectar-los de la seva autenticitat. El resultat: aïllament emocional, desgast mental i físic, i una sensació d’insatisfacció constant, fins i tot entre els qui aparentment “triomfen”.
“Alliberar els homes de la pressió de ser sempre proveïdors, invulnerables o reeixits, té un impacte directe en la seva salut i benestar”, afirma Echevarría.
Impacte en negoci i prosperitat empresarial
Aquestes tensions individuals també existeixen en la cultura corporativa. Les organitzacions que mantenen estructures jeràrquiques rígides i lideratges masculinitzats sofreixen conseqüències reals: Resistència a les polítiques inclusives que promou la llei, ambients de desconfiança i competitivitat interna, fuga de talent femení i jove, decisions poc participatives i innovació estancada, baixa cohesió d’equips i augment de conflictes.
Per contra, les empreses que aposten per models de lideratge inclusiu aconsegueixen: major compromís i retenció de talent (McKinsey, 2022), augment de productivitat i innovació (+20%, Deloitte, 2023), millora del clima organitzacional (Harvard Business Review).
Un lideratge inclusiu és un lideratge feminista
El feminisme defensa la igualtat d’oportunitats a totes les persones, independentment de la condició d’home o dona. Per tant, un lideratge inclusiu és un lideratge feminista. I aquest estil de lideratge posa en el centre el talent amb la finalitat que cada persona de l’organització pugui desenvolupar-se en ple potencial.
La transformació cultural en les organitzacions és una necessitat per a respondre als nous reptes socials, atreure noves generacions i complir amb els compromisos ESG.
El femení i el masculí, les dues polaritats d’una mateixa qualitat
El feminisme no busca invertir rols ni imposar un model únic, sinó alliberar les persones de les limitacions imposades pels estereotips de gènere. Liderar des de la inclusió significa crear espais on cada persona pugui expressar-se amb autenticitat, donant ales a la seva millor versió.
“El lideratge més transformador sorgeix quan una persona integra en si mateixa el masculí i el femení: direcció i escolta, focus i empatia, control i confiança. Això no té gènere, té consciència”, apunta Echevarría.
Aquest enfocament no sols humanitza el lideratge, sinó que el torna més eficaç, horitzontal i adaptatiu
Els arquetips femení i masculí són potencials energètics que s’expressen de manera diversa. La hiperpresència d’un d’ells sol ser el resultat d’una socialització de gènere. L’ideal seria promoure que les persones puguin explorar tots dos lliurement, sense els lligams del gènere assignat.
És important normalitzar la presència de dones amb un estil de lideratge més agressiu i racional, i d’homes amb un lideratge més creatiu i empàtic estil més femení i empàtic, i persones amb un lideratge fluid. Hi ha molts estils de lideratge i no són millors ni pitjors. L’important és tenir la capacitat d’adaptar-los a les necessitats de cada situació i context.
Canviar el relat per a canviar la cultura
Per aquest motiu promoure la igualtat de gènere és un dels principals reptes de Uttopy, empresa social dirigida per Inés Echevarría. El seu propòsit és ajudar les empreses a abraçar una cultura basada en valors, alineant els negocis als actuals reptes socioambientals. A través de formacions, xerrades i campanyes de sensibilització, aborden aquestes creences limitants transcendint la polaritat que acompanya al debat, ajudant a construir entorns respectuosos i inclusius.
Entre les claus de l’enfocament:
– Transcendir la polarització que acompanya al debat de gènere.
– Desmuntar creences limitants vinculades als tradicionals rols.
– Desactivar pors inconscients des de l’empatia i racionalitat.
– Il·luminar els beneficis personals, socials i econòmics que acompanyen al canvi.
– Reconnectar a les persones amb la seva autenticitat i empatia per a una vida més plena i íntegra.
“La cultura patriarcal perjudica tots dos gèneres, encara que ho faci de formes distintes. Es tracta d’un repte sistèmic, alliberar-nos de les seves exigències és clau per a prosperar com a societat”, afirma Echevarría.
Més enllà del propòsit social: un avantatge estratègic
La desigualtat de gènere i els models de lideratge masculinizats no sols tenen un cost ètic, sinó també econòmic: les recerques de McKinsey conclouen que els equips executius diversos en gènere tenen un 21% més de probabilitat de generar beneficis, i per separat, els equips de gestió diversos aporten un 19% més d’ingressos per innovació.
“Cada vegada som més les persones i empreses que emprenem aquest camí, però encara queda molt per fer. En Uttopy treballem per a accelerar aquesta transformació des de la sensibilització, l’apoderament i l’acció”, conclou Inés Echevarría.
Per Tecnonews