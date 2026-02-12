Nivell taronja per les fortes ràfegues de vent que han provocat afectacions com el tall de via entre l’Estadi Comunal i la rotonda de la Comella

Les ràfegues de vent registrades als fons de les valls han superat lleugerament les previsions a nivell local i podran tornar-ho a fer al migdia d’aquest dijous, activant-se el nivell taronja a tot el Principat d’Andorra. A partir del migdia la previsió indica que es tornarà a valors d’avís groc fins la fi de l’episodi de forts vents. Així ho anuncia el Servei Meteorològic Nacional (SMN) aquest matí.
De la seva banda, Protecció Civil demana precaució, especialment, en cotes altes. Recorda que l’episodi es pot allargar ben bé fins les 15 hores i demana de limitar les activitats de muntanya en zones exposades a causa del fort vent que bufa.
Tallada en sentit sud entre l’Estadi Comunal i la rotonda de la Comella
A causa de la caiguda d’un arbre, la CG-1 resta tallada en sentit sud, al tram comprès entre l’Estadi Comunal i la rotonda de la Comella. S’ha habilitat un pas alternatiu pel pàrquing més proper, en sentit nord. Es recomana evitar la CG-1 i utilitzar l’itinerari pel centre vila, assenyalen des del servei de Mobilitat.