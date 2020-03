El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que els casos positius per coronavirus ja són 14, vuit més que ahir al matí. Entre els nous casos destaca el d’un home de 58 anys en estat greu ingressat a l’UCI, que presentava patologia respiratòria prèvia.

Segons Martínez Benazet, la resta dels afectats són de caràcter lleu i només 4 estan ingressats a l’hospital, la resta estan en aïllament i observació domiciliària.

Entre els nous casos confirmats hi ha quatre professionals del SAAS, que també té personal en quarantena a casa per ser contactes de pacients diagnosticats. De fet, un dels perills de la COVID-19 és precisament l’afectació del personal sanitari. En aquest sentit, el titular de Salut s’ha mostrat tranquil, perquè la majoria dels que estan en quarantena es podran reincorporar aviat en breu ja que no han presentat símptomes. D’altra banda, també ha informat que s’ha reclutat personal sanitari de les pistes d’esquí, els metges d’atenció primària només atendran els casos urgents i destinaran la resta de la jornada a l’atenció a domicili dels afectats, i si fes falta es podrien mobilitzar els professionals jubilats.

A més, també ha explicat que es disposa de mascaretes, que “es van dosificant amb cautela per no quedar-nos sense” i que aquesta setmana arribaran noves mascaretes amb les característiques més idònies per protegir tant el pacient com el professional sanitari.

L’augment dels casos també ha comportat un increment dels contactes en observació, que ja són quatre centenars. Així, “l’epidèmia la passarem”, ha assegurat el ministre de Salut, que ha reiterat que el que cal és que “vagi poc a poc i els recursos sanitaris hi puguin donar resposta”. Per això és important seguir les recomanacions i restringir els contactes socials.

Igualment, Martínez Benazet ha reconegut que s’hauran d’anar adoptant mesures “dia a dia”, ja que aquesta epidèmia és molt dinàmica i cal anar veient l’eficàcia de les mesures adoptades.