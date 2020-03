El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 9 al 15 de març de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (10), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (5).

Delictes contra la salut publica:

– El 11/03/2020 a les 01:34 hores a Arinsal, dos homes residents temporals de 24 i 27 anys, per possessió de mitja pastilla d’èxtasi i 0’2 grams de metamfetamina. Control dels interessats a l’interior d’un vehicle estacionat a proximitat d’un local d’oci nocturn.

– El 11/03/2020 a les 16:15 hores a la frontera del riu Runer, un home no resident de 30 anys, per possessió de 130 grams de marihuana, accedia al Principat de passatger en un autobús de línia regular.

– El 12/03/2020 a les 03:05 hores a Soldeu, un home resident de 24 anys.

L’interessat és controlat en flagrant delicte, mentre efectua la venda d’1 gram de metamfetamina, a proximitat d’un local d’oci. Així mateix, oposa resistència envers els agents interventors.

– El 12/03/2020 a les 19:59 hores a Encamp, dos homes residents temporals de 20 i 29 anys, per possessió de 0’4 grams de cocaïna i 0’2 grams de marihuana. Control a l’interior d’un edifici d’ús públic.

– El 13/03/2020 a les 02:03 hores a Arinsal, tres homes residents -dos de 26 anys i un de 29 anys-, per possessió de 1’2 grams de metamfetamina i 2’7 grams de marihuana. Control a proximitats d’un local d’oci nocturn.

– El 14/03/2020 a les 11:10 hores a La Massana, un home resident de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Es requereixen els serveis de policia ja que s’observa una persona que es trobaria fumant productes estupefaents al balcó del seu domicili. Sobre lloc els agents interventors denoten un problemàtica familiar greu, degut al consum de productes estupefaents d’aquest individu. Es parla amb l’interessat, reconeix el seu problema amb aquest tipus de substàncies, i lliura voluntàriament 109,3 grams de marihuana, que tenia distribuïda en 6 pots de vidre.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 10/03/2020 a les 04:20 hores, un home resident de 41 anys, amb una taxa de 1’53 g/l., control rutinari.

– El 10/03/2020 a les 04:29 hores, un home resident de 34 anys, amb una taxa de 1’93 g/l., control rutinari.

– El 11/03/2020 a les 20:55 hores, un home resident de 22 anys, amb una taxa de 1’50 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 09/03/2020 a les 03:25 hores al Pas de la Casa, un home no resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i contra la salut pública. Requerits en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa, ja que un home hauria efectuat un tocament a una dona, els afents controlen l’autor, que es troba en possessió de 0’8 grams de cocaïna.

– El 10/03/2020 a les 08:10 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 13/03/2020 a les 03:00 hores a Santa Coloma, un home resident de 36 anys, com a presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces, maltractaments i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. La Policia és requerida per sorolls de música i parla de persones en un domicili particular. En intervenir, l’interessat -llogater del domicili- té un comportament arrogant, injuriós, amenaçador i violent envers els agents.

– El 13/03/2020 a les 15:42 hores al Pas de la Casa, un home no resident de 34 anys, com a presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces, i resistència a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Requerits en un establiment comercial del Pas de la Casa, per una temptativa de furt. Al lloc, l’interessat té un comportament arrogant, injuria i amenaça els agents interventors.

– El 14/03/2020 a les 10:49 hores a La Massana, un home resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es requereix els nostres serveis per una discussió de parella, on l’interessat sacseja a la seva parella i li dona una bufetada a la galta esquerra.