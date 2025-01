Roger Puig, “out” al primer eslàlom de la Copa del Món de Feldberg

Roger Puig, a Tignes, abans de l’eslàlom. Foto: FAE

La Copa del Món de para alpí ha viatjat a Feldberg (Alemanya) per a disputar un total de tres eslàloms. Aquest dimarts, al primer d’ells, l’esquiador del Principat, Roger Puig, no ha pogut finalitzar. L’andorrà ha fet un cavallet a la primera mànega i ha quedat fora de cursa. Puig no ha pogut continuar just després del primer mur, tot i que marcava el 8è temps al primer parcial i, amb un bon esquí, una errada en una pista tan exigent, s’acaba pagant.

Aquest dimecres, 22 de gener, nova oportunitat amb un nou eslàlom d’aquesta Copa del Món, en una pista molt ben treballada i amb una molt bona organització.

Aquesta Copa del Món es pot seguir en directe per televisió al següent enllaç: https://watch.fis-ski.com/section/UPCOMING%20SCHEDULE.