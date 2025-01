Millora de punts FIS i les dues primeres posicions per a Àlex Rius i Xavier Cornella a l’eslàlom FIS de Val Palot

Rius, a dalt del podi com a guanyador, amb Cornella segon, a l’eslàlom FIS d’aquest dimarts a Val Palot (FAE)

Aquest dimarts ha estat un dia molt positiu per a l’equip nacional amb, Àlex Rius guanyador i Xavier Cornella segon, a l’eslàlom FIS de Val Palot, a Itàlia. A més, els dos han rebaixat els seus punts FIS, marcant 24.25 i 25.60, respectivament. Rius s’ha imposat amb un crono de 1.26.38, marcant 24.25 punts FIS, millors que els seus actuals 27.67. Aquest és el seu segon millor eslàlom de la seva carrera. El seu millor eslàlom va ser a Baqueira al març del 2023, quan va marcar 23.20 punts.

Rius s’ha imposat amb un marge de 0.16 respecte a Xavier Cornella, que ha estat segon amb 1.26.54 i ha marcat 25.60 punts FIS, millorant els seus actuals 28.34. Aquesta també és la seva segona millor cursa de la seva carrera esportiva en eslàlom, ja que el passat 13 de setembre, a la Copa d’Amèrica del Sud, de Cerro Castor (Argentina) va marcar 25.30.

El podi l’ha completat l’italià Simone da Prada, amb +0.61. Per la seva part, no ha pogut completar la cursa Pirmin Estruga.





Àlex Rius, esquiador: “Molt content avui per la victòria. Estava sent un mes de gener una mica buit en resultats, però com ja veníem dient estàvem esquiant molt bé, tant el Xavi com jo. Hi havia una mica de frustració perquè a la Copa d’Europa -Berchtesgaden- em va saltar un esquí i crec que estava fent una bona baixada. Ahir va ser un dia difícil, amb condicions difícils -va ser tercer- i avui he aconseguit estar davant. Toca seguir treballant, estem en la bona línia i és un dia molt positiu per a tot l’equip: jo faig primer i el Xavi segon molt a prop, així que estem molt contents”.





Xavier Cornella, esquiador: “Dia molt positiu per a tot l’equip aquí a Val Palot, amb l’Àlex primer i jo segon. A la primera mànega estàvem els dos molt ben posicionats, ja que anàvem primer i tercer, i hem pogut aprofitar les condicions del dia, hem pogut rebaixar els punts FIS els dos. Així que estem molt contents pel resultat d’avui i a seguir apretant”.