Arriba a la Seu el Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya

Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya a la Seu d’Urgell

L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, MeteoPirineus i la llibreria El Refugi uneixen forces per a fer arribar enguany, a la Seu d’Urgell, el Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya (cIMIc). Per segon any consecutiu, la capital urgellenca acollirà la proposta musical promoguda per DUOT, que compta amb quatre concerts que es duran a terme des de gener fins a l’abril i circularan per sis ciutats catalanes.

A la capital de l’Alt Urgell la primera actuació serà dijous vinent, 23 de gener, a la Sala Única de l’Escola de Teatre. A les vuit del vespre hi tocarà el clarinetista Marcel·lí Bayer, que presentarà el seu quart disc de solos “The Brightest Point”. El públic podrà gaudir de peces creades amb el clarinet i el clarinet baix, improvisades i enregistrades gairebé a les fosques.

El següent concert serà el 20 de febrer, també a les vuit del vespre, al local de Meteopirineus. Comptarà amb Henrik Olson (guitarra) i Ola Rubin (trombó), músics suecs residents a Copenhaguen i Malmö. Amb el seu duet OLSSON/RUBIN, se submergiran en un diàleg musical improvisat, “ple d’energia i expressivitat”.

Els dos últims concerts els acollirà la llibreria El Refugi i seran el 20 de març, amb Núria Martínez Vernís i Oriol Sauleda (rapsodes), i el 10 d’abril, amb Barbara Togander (giradisc i veu) i Leonor Falcón (viola). El duet format per Martínez i Sauleda oferirà un espai lliure de recitació, mentre que Togander i Falcón crearan una connexió interpersonal per a teixir el seu propi univers sonor.





Abonament

L’entrada individual als concerts és de 5 euros, tot i que també es pot adquirir un abonament pel preu de 17 euros. Les entrades es poden adquirir als espais que oferiran aquests concerts: l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, MeteoPirineus i El Refugi.





Més informació del cIMIc

Des del mes de gener fins a l’abril, el Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya (cIMIc) celebra una nova edició amb quatre propostes de música que circularan per diferents espais de Catalunya, entre els quals hi ha l’Espai Eat Art de Banyoles i l’Espai Isern Dalmau de Barcelona de la Fundació Lluís Coromina. Completen el circuit Igualada (Cicle Cuir), Vic (Jazz Cava), la Seu d’Urgell (Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, Local de Meteopirineus i Llibreria El Refugi) i Olot (Can Batet).

Es tracta de la segona edició d’aquesta iniciativa de DUOT (Albert Cirera i Ramon Prats), que el 2024 va programar diverses propostes de músiques improvisades, amb noms com Jao Braz i Ángel Faraldo, Julián Sánchez o Glòria Ros i Anna Subirana, entre d’altres.