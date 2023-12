Rituals de Cap d’Any per a atreure la bona sort

Una dona celebrant el Cap d’Any (iStock)

Per a començar l’Any Nou amb bon peu, existeixen una sèrie de rituals per a fer per Cap d’Any pensats per a atreure la bona sort, diners, salut i amor a les nostres vides. A continuació, en compartim alguns. Menjar dotze raïms durant les campanes de Cap d’Any és una de les tradicions més coneguda per a atreure la bona sort. Representen cada mes de l’any.

Seguint amb les campanades, quan soni l’última i estiguis menjant els 12 raïms, comença l’Any Nou amb el peu dret. Es realitza donant suport a la cama dreta sobre l’esquerra durant les campanades i dona suport al peu dret sobre el terra per a començar l’any vinent amb bon peu.

Un altre ritual de Cap d’Any per a atreure la bona sort és portar peces íntimes en color vermell. Si la roba està sense estrenar, significa que comences l’any des de zero. El color vermell representa la passió i l’amor i aquest ritual està pensat per a atreure l’amor a la teva vida si estàs buscant parella.

Col·locar un anell d’or en una copa de cava és un ritual també per a atreure la bona sort durant l’any que comença. No té per què ser un anell, pot ser qualsevol joia d’or que portis sovint. D’aquesta manera atraurem l’estabilitat en les nostres relacions amoroses durant l’any vinent.





Per navidad.es