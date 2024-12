Divendres arrenca el Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, a Encamp

Cartell del 30è Saló de la Infància i la Joventut (Comú d’Encamp)

El Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, a Encamp, compleix enguany la 30a edició amb espais lúdics i esportius, zones de psicomotricitat per als més petits, opcions multimèdia, tallers creatius i espectacles per a totes les edats. L’esdeveniment es dividirà en dues setmanes: del 27 al 30 de desembre a Encamp, al Complex Esportiu, i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa, al Centre Esportiu.

D’entre les activitats proposades aquest any destaquen els quatre espectacles que s’han programat, com per exemple ‘Alma’, que tindrà lloc aquest divendres, 27 de desembre, a la Sala de festes d’Encamp, a les 18:30 h. Es tracta d’una obra de Labú Teatre feta per a la primera infància de petit format basat en el teatre d’objectes i el moviment. Els més petits gaudiran d’una proposta amb materials naturals, divertida i alhora poètica, que parla del pas del temps a través de les estacions de l’any.

També hi haurà l’espectacle ‘Univers’, d’Engruna Teatre, que oferirà una experiència sensorial i interactiva per a la primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment. Es farà el diumenge, 29 de desembre, a la Sala de festes d’Encamp i hi haurà dos passis, un a les 17:00 i l’altre a les 18:30.

El dilluns, 30 de desembre, la Sala de festes d’Encamp acollirà el musical ‘La Ventafocs’, de La Roda Produccions. Els assistents gaudiran d’una versió fresca, enginyosa i divertida del clàssic conte, però amb una posada en escena única i ambientat en els anys cinquanta. La representació tindrà lloc a les 18:30.

Finalment, el 4 de gener, hi haurà l’espectacle ‘Disco per Xics’ a la Sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’actuació començarà a les 18:30 i oferirà una gran festa familiar on conviuran la música, el ball i el teatre.





Cinc espais diferenciats per a infants i joves

L’edició d’enguany del Saló comptarà amb cinc espais diferenciats per temàtiques i edats. Hi haurà: l’Espai Lúdic-Esportiu, que oferirà una àmplia varietat de jocs inflables de diferents temàtiques i grandàries que captivaran als infants i joves mantenint-los actius i entretinguts durant hores. Hi haurà llits elàstics, un futbolí humà, una escombradora inflable i un circuit BBT Balance.

També hi haurà l’Espai Primers Passos. En aquesta zona hi haurà jocs i activitats per als més menuts on podran treballar la seva psicomotricitat i trobar propostes adaptades a les seves habilitats, com una gran bombolla de sensacions on els petits descobriran el poder de la imaginació. També hi haurà ludoteca infantil, mòduls d’escuma, piscines de boles, inflables infantils, mini tobogans i pelutxos gegants, entre d’altres.

Pel que fa a la zona més tecnològica, hi haurà l’Espai Multimèdia, que comptarà amb ulleres de realitat virtual, una pantalla gegant per projectar jocs de la Nintendo Switch amb un circuit immersiu, estructures multipantalla per Play Station 5, simuladors de conducció, zona arcade de multijoc, màquina dance i una bola de neu inflable.

A més, hi haurà l’Espai de Tallers Creatius, on infants, joves i famílies podran gaudir de diferents treballs manuals i originals per a totes les edats amb temàtiques com maquillatge, litografia, figures d’argila, artoy o flipbook, entre d’altres.

Finalment, el Saló es complementarà amb l’Espai Espectacles, on es realitzaran les actuacions i representacions especificades anteriorment.

La venda d’entrades per al 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es farà a les recepcions del Complex d’Encamp o del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada d’1 dia serà de 6 € (Encamp i El Pas de la Casa). L’abonament per a tots els dies a Encamp serà de 20 € i l’abonament per a tots els dies al Pas de la Casa serà de 15 €.

Tota la informació i programació del Saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.